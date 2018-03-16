Киевляне пригрозили "свободовцам" Европейским судом

Разгневанные киевляне пригрозили лидеру столичной "Свободы" Юрию Сиротюку Европейским судом по правам человека

Произошло это в кулуарах Киевсовета после того, как "свободовцы" сорвали его сессию, помешав таким образом принять решение, которое должно было помочь пострадавшим от аферы Войцеховского, передает "24 канал".

"Дайте работать Киевской раде и решать наши вопросы. Наш вопрос – чтобы наш дом, где люди живут, получил адрес. Он есть в повестке дня. Люди давно ждут", – просили собравшиеся в кулуарах.

Видео: YouTube/Ольга Романова

Однако Юрий Сиротюк лишь отшучивался и отказывался прислушаться к просьбам киевлян.

"Работайте, а не политические игрища устраивайте. Вы только пиаритесь здесь, приводите своих (под здание Киевсовета – ред.). Пожалуйста, примите решение, чтобы сессия начала работу. За деятельность или бездеятельность чиновников отвечает власть. Вы власть? – Отвечайте! Вы бездеятельны!" - возмущались жители столицы.

Впрочем, лидер киевской "Свободы" не отреагировал и на эти призывы, что окончательно вывело из себя собравшихся.

"Тогда уж снесите эти дома - с людьми, с детьми, которые там живут", - в сердцах выкрикнула одна из пострадавших от аферы.

"Вы хотите, чтобы я написал проект решения о сносе? Хорошо - я подготовлю проект решения о сносе", - пообещал в ответ Сиротюк.

"А мы тогда пойдем в Европейский суд (по правам человека - ред.)", - пообещала женщина.

После чего Юрий Сиротюк сбежал от разгневанных киевлян под крики "Работайте!" и "Позор!"

Напомним, в четверг, 15 марта, депутаты от ВО "Свобода" заблокировали трибуну Киевского городского совета во время выступления мэра Киева Виталия Кличко, сорвав пленарное заседание, которое только что началось. Депутаты горсовета должны были рассматривать ряд вопросов, важных для обеспечения жизнедеятельности столицы.