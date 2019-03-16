Под Киевом маршрутчик зверски избил пассажира: лечение загнало в долги

Коллаж РБК-Украина

Потерпевший поделился неожиданными деталями

Избиение пассажира маршрутки №825 Киев-Боярка произошло 7 марта, о чем он сообщил в соцсети. У пострадавшего сотрясение мозга и раздробленная челюсть. О подробностях происшествия информирует ТСН.

Об избиении сообщил в полицию один из пассажиров и проинформировал диспетчеров на конечной остановке, после чего той маршрутки на рейсе больше не видел. В полиции на сообщения отреагировали и уже открыли уголовное дело по факту умышленного нанесения телесных повреждений средней тяжести.

Видео: (YouTube/ТСН)

К слову, на этом проблемы не кончаются. Лечение загнало семью пострадавшего в долги. Мать избитого взяла кредит на десять тысяч. Впереди еще операция по установке металлических пластин, только на них надо 14,5 тысяч гривен.

Несмотря на то, что на сайте по базе номер буса выдает принадлежность именно к фирме "Универсал Транс", в диспетчерской перевозчика от автобуса открещиваются: "Нет у нас такого автобуса. Я новенькая, я не знаю".

Директор по телефону сказал, что об инциденте не знал, однако позже оговорился, что родственники избитого уже были в диспетчерской. Обещает разобраться, что произошло и кто именно из водителей был за рулем.

Напомним, что в Харькове задержали школьников, которые избили мужчину.

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К слову, в Киеве известный бизнесмен устроил кровавую бойню на глазах собственных детей.