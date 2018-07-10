Под Киевом пенсионер развращал 14-летнюю девочку

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Правоохранители задержали педофила

В селе Каратиші Мироновского района Киевской области правоохранители задержали мужчину, который путем шантажа заставлял 14-летнего ребенка к половым отношениям. Об этом передает пресс-служба полиции региона.

В пресс-службе сообщили, что на спецлинию "102" обратилась мама потерпевшей девочки и сообщила, что в течение двух лет мужчина из соседнего села, угрожая тем, что все расскажет в школе, где учится ребенок, принуждал ее к половым отношениям. Девочка сняла на телефон все эти непристойности, что и послужило доказательством для задержания педофила.

Злоумышленником оказался 76-летний местный мужчина, в квартире которого все это и происходило.

Фото: facebook.com/pol.kievregion

"Мужчины немедленно были задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 156 Уголовного кодекса Украины (Развращение несовершеннолетних). Санкция статьи предусматривает от пяти до восьми лет лишения свободы", - сказано в сообщении полиции.

Ранее сообщалось, что в Запорожье активисты вычислили и задержали местного педофила, который назначил встречу 13-летней девочке, развращал ее морально, склонял к совокуплению при встрече.

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