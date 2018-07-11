Под Киевом психически больной мужчина изнасиловал, ограбил и убил пенсионерку

Чтобы скрыть свои преступления, мужчина поджег дом
В Киевской области 32-летний душевнобольной мужчина изнасиловал, ограбил, задушил и поджег пенсионерку. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Нацполиции в Киевской области на своей странице в Facebook.
Преступление произошло ночью в селе Леоновка Кагарлицкого района Киевской области. 32-летний мужчина через окно проник в дом 83-летней односельчанки, изнасиловал и избил, а также похитил 2 мобильных телефона, сгреб постель и поджег, после чего ушел домой спать.
Фото: Место преступления (facebook.com/pg/pol.kievregion)
В результате преступных действий душевнобольного бабушка погибла и частично сгорел ее дом.
Фото: Место преступления (facebook.com/pg/pol.kievregion)
Сотрудники полиции задержали изверга по месту его жительства. Он признался в содеянном.
Фото: Место преступления (facebook.com/pg/pol.kievregion)
"Сейчас Кагарлицкий районный суд Киевской области вынес определение о направлении молодого человека на принудительное психиатрическое лечение. Продолжается комплекс следственных действий. Назначен ряд экспертиз. Предварительно открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины", - сообщили правоохранители.
Пользователи соцсетей возмутились, что полиция открыла уголовное дело по такой мягкой статье.
Скриншот комментариев (facebook.com/pg/pol.kievregion)
Ранее сообщалось, что в Знаменке Кировоградской области правоохранители требовали у местного жителя взятку в размере 25 тысяч гривен.
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