Под Киевом психически больной мужчина изнасиловал, ограбил и убил пенсионерку

Фото: РБК-Украина

Чтобы скрыть свои преступления, мужчина поджег дом

В Киевской области 32-летний душевнобольной мужчина изнасиловал, ограбил, задушил и поджег пенсионерку. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Нацполиции в Киевской области на своей странице в Facebook.

Преступление произошло ночью в селе Леоновка Кагарлицкого района Киевской области. 32-летний мужчина через окно проник в дом 83-летней односельчанки, изнасиловал и избил, а также похитил 2 мобильных телефона, сгреб постель и поджег, после чего ушел домой спать.

Фото: Место преступления (facebook.com/pg/pol.kievregion)

В результате преступных действий душевнобольного бабушка погибла и частично сгорел ее дом.

Фото: Место преступления (facebook.com/pg/pol.kievregion)

Сотрудники полиции задержали изверга по месту его жительства. Он признался в содеянном.

Фото: Место преступления (facebook.com/pg/pol.kievregion)

"Сейчас Кагарлицкий районный суд Киевской области вынес определение о направлении молодого человека на принудительное психиатрическое лечение. Продолжается комплекс следственных действий. Назначен ряд экспертиз. Предварительно открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины", - сообщили правоохранители.

Пользователи соцсетей возмутились, что полиция открыла уголовное дело по такой мягкой статье.

Скриншот комментариев (facebook.com/pg/pol.kievregion)

Ранее сообщалось, что в Знаменке Кировоградской области правоохранители требовали у местного жителя взятку в размере 25 тысяч гривен.

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