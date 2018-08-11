Киевский политик Вадим Столар с размахом отметил день рождения в Монте-Карло [фото]

Для празднования выбрали ресторан TWIGA
10 августа в Монако бизнесмен, которому приписывают крайне большое влияние на решения вопросов в городской власти столицы, закатил вечеринку в честь 36-летия. Об этом сообщает издание kp.ua.
Для празднования был выбран ресторан TWIGA. Вечеринка называлась "Don’t Panic!" ("Без паники!").
Фото: Вечеринка в честь 36-летия бизнесмена (kp.ua)
Гостей встречали хостесс и проводили на красную дорожку. Официанты сразу предлагали аперетив в виде шампанского и коктейлей. Бокал шампанского, кстати, стоит здесь 20-25 евро за бокал. Средний чек на человека в этом ресторане - около 70-100 евро. Заведение славится своими блюдами из морепродуктов (есть в наличие, например, крабы по 200 евро за кило). Подают и мясные блюда, стоимость которых доходит до 100 евро.
В гости пожаловали многие известные украинские политики и бизнесмены.
Фото (kp.ua)
Например, заместитель главы КГГА и куратор строительно-земельной сферы Александр Спасибко.
Был замечен и нардеп Виталий Хомутынник, а также Вячеслав Константиновский.
Фото: Вечеринка в честь 36-летия бизнесмена (kp.ua)
Обильно была представлена команда бывшего мэра столицы Черновицкого (с которым, в свое время, у Столара были весьма тесные отношения). Так, на празднике был замечен его сын Степан и бывший заместитель Денис Басс.
Родители подарили Столару что-то из вещей именитого итальянского дизайнера Роберто Кавалли.
Для гостей в этот вечер пели Светлана Лобода (Loboda), которая отработала свою обычную корпоративную программу и рэпер Баста. Последний, кстати, запрещен в Украине. Стоимость выступления на частных вечеринках каждого из них составляет около 50 тысяч евро. И это не считает расходов на проживание, транспорт и прочих составляющих райдера.
Что касается гостей, большинство из них поселилось в Ницце, в гостинице Four Seasons. Номер люкс здесь стоит €3950 за ночь.
Фото: Вечеринка в честь 36-летия бизнесмена (kp.ua)
Кстати, недавно известная певица Даша Астафьева также отпраздновала свой день рождения. В честь 33-летия звезда запостила снимок в инстаграм и покорила поклонников своей фигурой. А другая селебрити Анна Седокова отпраздновала день рождения своей старшей дочери вместе с ней в Киеве.
Напомним и то, что в России красочно отпраздновали день рождения украинского политзаключенного Олега Сенцова.
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