Киевский политик Вадим Столар с размахом отметил день рождения в Монте-Карло [фото]

Фото: Вадим Столяр (facebook.com/Вадим Столар)

Для празднования выбрали ресторан TWIGA

10 августа в Монако бизнесмен, которому приписывают крайне большое влияние на решения вопросов в городской власти столицы, закатил вечеринку в честь 36-летия. Об этом сообщает издание kp.ua.

Для празднования был выбран ресторан TWIGA. Вечеринка называлась "Don’t Panic!" ("Без паники!").

Фото: Вечеринка в честь 36-летия бизнесмена (kp.ua)

Гостей встречали хостесс и проводили на красную дорожку. Официанты сразу предлагали аперетив в виде шампанского и коктейлей. Бокал шампанского, кстати, стоит здесь 20-25 евро за бокал. Средний чек на человека в этом ресторане - около 70-100 евро. Заведение славится своими блюдами из морепродуктов (есть в наличие, например, крабы по 200 евро за кило). Подают и мясные блюда, стоимость которых доходит до 100 евро.

В гости пожаловали многие известные украинские политики и бизнесмены.

Фото (kp.ua)

Например, заместитель главы КГГА и куратор строительно-земельной сферы Александр Спасибко.

Был замечен и нардеп Виталий Хомутынник, а также Вячеслав Константиновский.

Фото: Вечеринка в честь 36-летия бизнесмена (kp.ua)

Обильно была представлена команда бывшего мэра столицы Черновицкого (с которым, в свое время, у Столара были весьма тесные отношения). Так, на празднике был замечен его сын Степан и бывший заместитель Денис Басс.

Родители подарили Столару что-то из вещей именитого итальянского дизайнера Роберто Кавалли.

Для гостей в этот вечер пели Светлана Лобода (Loboda), которая отработала свою обычную корпоративную программу и рэпер Баста. Последний, кстати, запрещен в Украине. Стоимость выступления на частных вечеринках каждого из них составляет около 50 тысяч евро. И это не считает расходов на проживание, транспорт и прочих составляющих райдера.

Что касается гостей, большинство из них поселилось в Ницце, в гостинице Four Seasons. Номер люкс здесь стоит €3950 за ночь.

Фото: Вечеринка в честь 36-летия бизнесмена (kp.ua)

Кстати, недавно известная певица Даша Астафьева также отпраздновала свой день рождения. В честь 33-летия звезда запостила снимок в инстаграм и покорила поклонников своей фигурой. А другая селебрити Анна Седокова отпраздновала день рождения своей старшей дочери вместе с ней в Киеве.

Напомним и то, что в России красочно отпраздновали день рождения украинского политзаключенного Олега Сенцова.

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