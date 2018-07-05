Кличко, Резниченко и Степанов возглавили рейтинг глав облгосадминистраций по версии журнала "Корреспондент"

Журнал "Корреспондент" опубликовал рейтинг глав 25 областных государственных администраций Украины, в том числе столицы – Киева

В тройку лидеров вошли глава Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко, занявший первое место, главы Днепропетровской и Одесской облгосадминистраций Валентин Резниченко и Максим Степанов, занявшие, соответственное, второе и третье места.

Издание отмечает, что при составлении рейтинга редакция исходила из того, что власть влияет на экономику.

"И потому экономические результаты объективно свидетельствуют о качестве работы облгосадминистраций", - сообщает "Корреспондент".

Рейтинг составлен по четырем основным показателям: финансовые ресурсы региона, репутационный капитал, прирост числа действующих предприятий за прошедший год, а также динамика прироста населения.

Первое место Виталию Кличко по показателям финансовых ресурсов обеспечено в большей степени исторически сложившейся системой финансирования столицы Украины, поэтому Киев по бюджетным показателям существенно опережает все области страны.

А по таким показателям, как информационная открытость и медийная влиятельность, киевский мэр заслуженно занимает верхнюю строчку рейтинга. При его правлении на 10,39% выросло число действующих предприятий и на 0,23% - население города.

"Киевлянам нравится, что в Киеве активно идет благоустройство городской среды, а также ремонт дорог", - пишут журналисты. В то же время издание отметило, что Кличко "воюет с МАФами, уничтожая тысячи рабочих мест, практически ничего не предлагая взамен".

"Резниченко не только активно ведет ремонты дорог, мелиоративные работы, реконструкции школ и детских садиков, но и рассказывает об этом всем, кого это касается", - пишет "Корреспондент" о главе Днепропетровской ОГА. Также в конце июня облгосадминистрация при участии Первой Леди Марины Порошенко открыла первый в Украине инклюзивный парк с учетом потребностей особых детей.

Журнал зафиксировал тот факт, что Резниченко "жестко позиционирует себя в качестве человека Президента". "Тут нет ни фронды, ни личных политических амбиций", - считает редакция.

По наблюдениям журналистов, Резниченко за три года своей работы в ОГА ни разу "не вляпался ни в один резонансный скандал, а, наоборот, сумел вывести область в лидеры Украины по росту доходов местных бюджетов", благодаря децентрализации власти.

Оценки Резниченко по открытости и медийной влиятельности оказались даже выше, чем у Кличко. Рост населения Днепропетровщины составил 0,04%, предприятий - 4,79%.

Максим Степанов, глава Одесской ОГА, занял третье место с ростом предприятий области на 9,3%, но с падением числа жителей на 0,1%.

Замыкают рейтинг губернаторы Донецкой и Луганская области. Правда, Павел Жебривский уже покинул свой пост. "Корреспондент" при этом акцентировал внимание на том, что военные действия и низкие доходы населения этих регионов пока не позволяют запустить их экономику, поэтому доля дотаций из госбюджета здесь самая высокая по стране.