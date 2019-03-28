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Кличко убрал незаконные газовые заправки, поэтому Киеву ЧП не грозит, - блогер о взрыве в Кропивницком

STYLERЖизнь    28.03.2019 - 16:30
Кличко убрал незаконные газовые заправки, поэтому Киеву ЧП не грозит, - блогер о взрыве в Кропивницком
Виталий Кличко (фото: kievcity.gov.ua)

Заслуга в том, что в Киеве не возникает ЧП на газовых заправках, принадлежит Виталию Кличко, считает блогер Михаил Шнайдер

Мэр Киева Виталий Кличко убрал все нелегальные газовые заправки в городе, так что ЧП, подобно Кропивницкому, Киеву не грозит. Об этом заявил политический блогер Михаил Шнайдер в социальной сети Facebook

"Наверное, многие уже слышали, что вчера в Кропивницком взорвалась газовая заправка. Пострадало три человека, слава Богу, все остались живы. По одной из версий ГСЧС, причина – нарушение правил безопасности. Понятно, что газовая заправка – это объект повышенной опасности. И за ней должны пристально следить всевозможные службы. Помню, на Шулявке рядом с мостом тоже была газовая заправка. Так, журналисты подсчитали, что, если случится ЧП, взрывная волна от неё докатится до Воздухофлотского моста. Представляете масштабы катастрофы?" – задался вопросом блогер.

Кличко убрал незаконные газовые заправки, поэтому Киеву ЧП не грозит, - блогер о взрыве в Кропивницком

Взрыв в Кропивницком (фото: facebook.com/Mihail  Shnayder)

По его словам, проблема заключается в том, что оформить все разрешения на газовую заправку (ведь это опасный объект и он должен находиться на большом расстоянии от жилых домов) действительно сложно.

"Вот и работают тысячи заправок по всей Украине за небольшой откат, на свой страх и риск. Плюс ко всему – не платят налоги в бюджет. Ну а в Киеве ситуация с газовыми заправками намного лучше, чем по всей стране. Пару лет назад я лично видел, как Кличко проверял демонтаж газовой заправки на Григоренко. Проезжал мимо, остановился, узнал подробности. На тот момент, а это был 2017 год, в городе было 236 нелегальных газовых заправок. Часть из них получили разрешения и стали законными, а около двух сотен демонтировали. То есть минус 200 мегаопасных объектов в Киеве", – подчеркнул Шнайдер.

Он считает, что заслуга в том, что в Киеве таких ЧП не возникает, принадлежит мэру столицы.

"Товарищи, которые заправляются газом, мне на днях рассказали, что остались только легальные заправки. На них заправщики гордо вывешивают разрешения. И это определенно заслуга Виталия. Лично я категорически против того, чтобы в городе были нелегальные газовые заправки. Ведь они потенциально опасны. А это уже вопрос нашей общей безопасности. Надеюсь, что недавний случай в Кропивницком будет только единичным ЧП. И очень хорошо, что в Киеве этот вопрос полностью решен", – резюмировал Михаил Шнайдер.

Напомним, что в Кропивницком 27 марта прогремело несколько сильных взрывов, причиной которых стало возгорание трех цистерн с газозаправочным оборудованием на автомобильной стоянке.

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