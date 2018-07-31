"Когда Викуся приедет?" Соседи рассказали о семье, потерявшей в ДТП бабушку, маму и дочь

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Семилетний мальчик говорит, что бабушка, мама и сестренка сейчас с ангелами на небе

В Тернополе умерла пятилетняя Вика Руда, за жизнь которой двадцать дней боролись врачи. Девочка 27 июня вместе с мамой и бабушкой пострадала в ужасном ДТП возле села Озерная Зборовского района. К сожалению, спасти ее не удалось.

Как пишет "НОВА Тернопільська газета", мама девочки - 29-летняя Марьяна - и ее бабушка Ольга погибли на месте ДТП, а Вику доставили в областную детскую больницу в состоянии комы. Все эти дни ребенок так и не приходил в сознание.

Известно, что за рулем автомобиля в момент аварии была Марьяна. По неизвестным причинам она выехала на встречную полосу и столкнулась с грузовиком, в котором ехали военные (солдаты получили незначительные травмы).

Смертельное ДТП под Тернополем (фото: nova.te.ua)

Когда произошла авария, отец Вики Ярослав был в США. Услышав страшную весть, оставил все дела и немедленно прилетел домой. Чтобы спасти дочь, мужчина пригласил врачей из Израиля, однако они не могли ничем помочь - транспортировать ребенка за границу в таком состоянии было опасно. 17 июля девочка умерла.

На похороны Вики приезжали представители воинской части, чтобы поддержать родных погибших в ДТП. Маму, дочь и бабушку похоронили рядом в их родном селе.

"Все надеялись, что Викуся выживет, молились за нее в церкви, но... Ярослав брал в больницу и семилетнего сына Сашу. "Когда Викуся приедет?!" - каждый раз спрашивал братик. Врачи давали лишь 5%, что ребенок выживет, и все надеялись...", - рассказала секретарь Глинского сельского совета Мария Репета.

Вика Руда с родителями и братиком (фото: nova.te.ua)

"Невозможно было на похоронах без слез смотреть на Ярослава, дедушку, вторую бабушку, которые потеряли родных. Это большое горе для всего села. Викусю хоронили два священника, молитвенно поддержали исстрадавшуюся семью. Саша сейчас носит на могилы цветы, говорит, что мама, бабушка и сестренка с ангелами на небе. Это христианская семья, дети всегда ходили с родителями в церковь, поэтому так и объясняют мальчику большую потерю. Ярослав - любящий заботливый отец, будет заботиться о сыне, но гибель родных - рана навсегда..." - добавила женщина.

Напомним, в Киеве Hummer сбил насмерть девочку на пешеходном переходе. От полученных ран ребенок скончался на месте. Горе-водитель же вел себя неадекватно. Он проклинал всех, кто пытался его задержать.

Видео: РБК-Украина