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Комаровский признался, что к нему обращались топ-кандидаты в президенты

STYLERЖизнь    23.03.2019 - 07:27
Комаровский признался, что к нему обращались топ-кандидаты в президенты
Фото: Доктор Евгений Комаровский (РБК-Украина)

Евгений Комаровский откровенно высказался о выборах 2019

Доктор Комаровский заявил, что лично знает многих кандидатов в президенты Украины. Известный педиатр охарактеризовал нынешнюю предвыборную кампанию за пост главы государства. По его мнению, среди безумного количества популизма не видны ответы на конкретные вопросы. Об этом он рассказал в эфире программы "Гордон" на канале "112 Украина".

Евгений Комаровский считает, что сейчас многие украинцы не знают даты проведения президентских выборов (31 марта). 

Он обратил внимание на то, что во времена СССР людей зазывали на избирательные участки более конкретно - было написано так: "2 апреля - все на выборы".

"А сейчас спросишь у человека, когда выборы, он ответит "не знаю". Т.е. то, что выборы 31 марта, куча народа не знает. Ни на одном плакате нет 31-го числа", - сказал он.

Комаровский поделился впечатлением, что политики "заинтересованы в том, чтоб нас там не было".

Комаровский признался, что к нему обращались топ-кандидаты в президентыФото: доктор Евгений Комаровский (РБК-Украина)

Также он призвал украинцев идти на выборы.

"Вы хотите хоть что-то изменить и чувствовать потом свою ответственность? Вы обязаны на выборы прийти. И тот, кто на выборы не пришел, однозначно не любит Украину, не является патриотом, это не житель нашей страны", - добавил врач.

Доктор Комаровский добавил, что решил не выдвигать собственную кандидатуру на пост президента Украины, и не жалеет об этом.

"Более того, я счастлив, что я не пошел. Мои близкие этого бы не перенесли. Для меня семья – это святое. Я как педиатр больше всего знаю цену семье", - признался он.

Комаровский признался, что к нему обращались топ-кандидаты в президентыФото: Доктор Евгений Комаровский (РБК-Украина)

Евгений Комаровский заявил, что к нему обращались многие нынешние топ-кандидаты, кроме Петра Порошенко.

"Я могу сказать, что готов сотрудничать с кем угодно, но мне не надо. Я не хочу даже быть официальным советником, внештатным. Мне ничего не надо. Я хочу жить в стране, где хотя бы на смертях не зарабатывают. На умирающих больных с онкологией не зарабатывают", - подчеркнул он.

 Видео: YouTube / 112 Украина

Напомним, ранее доктор Комаровский высказал свое мнение касательно выборов и призвал украинцев более серьезно относиться к процедуре избрания. 

Как сообщалось ранее, и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун заявила, что ее охватывает злость, когда она встречает реакцию украинцев, выраженную в желании покинуть страну, если на выборах победит определенный кандидат.

Также мы писали о том, что предстоятель ПЦУ Епифаний принял распоряжение вплоть до окончания избирательного процесса молиться во всех храмах о справедливых выборах президента, а также за мир и единство в нашей стране. 

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