Комаровский рассказал, как избавиться от неприятной детской проблемы

Комаровский рассказал о способах лечения бородавок (фото: unsplash.com)

Доктор Комаровский сказал, стоит ли лечить бородавки

Доктор Евгений Комаровский, который ранее рассказал о самом полезном напитке для детей, дал совет, как избавиться от бородавок и как избежать их появления. Соответствующее видео он опубликовал в Instagram.

Причиной появления бородавок является вирус папилломы человек. А "воротами" к проникновению инфекции является аоврежденная кожа, - говорит педиатр.

По словам Комаровского, бородавки у детей, как правило, проходят сами по себе и не нуждаются в лечении. Но для того, чтобы они исчезли, нужно несколько лет.

⠀

Со взрослыми бородавками, утверждает доктор, все обстоит намного сложнее, они не проходят сами по себе и могут "жить" на человеке годами. Комаровский советует обратиться с этой проблемой к дерматологу, чтобы удалить "неудобную проблему".

Бородавки, а точнее вирус, который их провоцирует, передается от одного ребенка к другому при прямом контакте с бородавками, а также через средства домашней гигиены, к примеру, через полотенца, - говорит доктор.

Способствует развитию вируса папилломы человека и повышенная влажность, то есть постоянно влажные руки являются фактором риска появления бородавок.

Комаровский рассказал о способах лечения бородавок (фото: instagram.com/doctor_komarovskiy)

К слову, ранее Комаровский высказался за вакцинацию украинцев от кори и гриппа.

Напомним, не так давно доктор Комаровский рассказал, что нужно знать о кишечном гриппе и как с ним бороться.

Также мы сообщали, что Уляна Супрун рассказала, почему украинцы часто сталкиваются с болезнями сердца и как этого избежать.