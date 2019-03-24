Комаровский рассказал, при каких условиях ребенок может быть вегетарианцем

Евгений Комаровский (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

Доктор Комаровский рассказал о том, можно ли ребенку быть вегетарианцем

Доктор Комаровский рассказал, можно ли ребенку быть вегетарианцем или сыроедом. При этом эксперт заявил, что с точки зрения природы и эволюции человеческий организм на вегетарианство не рассчитан.

Комаровский отметил, что люди по своей природе приспособлены к тому, чтобы есть овощи, фрукты, мясо, рыбу, молоко и яйца. Тем не менее он считает, что если какая-то семья хорошо себя чувствует на вегетарианстве, то это полное право семьи.

Но дело в том, что ребенок не должен страдать от того, что его семья выбрала такую модель питания, которая исключает из рациона мясо. Поскольку при вегетарианстве ребенок однозначно будет испытывать дефицит и витаминов группы В и железа.

Видео: YouTube/Доктор Комаровский

Но если у семьи есть принципиальная позиция не есть мяса, то она обязана контактировать с адекватным доктором и обсуждать с ним, каким образом и с помощью каких препаратов семья будет компенсировать дефицит витаминов В и железа у ребенка.

Кроме обсуждения темы лекарств в дополнение к диете родителям следует обсудить и способы контроля, когда проверить уровень железа, когда сделать анализ крови и т.д.

"Если вы пошли по пути вегетарианства, то не забудьте в эту дорогу взять с собой хорошего доктора", - подытожил Комаровский.

Напомним, что доктор Комаровский рассказал родителям, как привить ребенку любовь к чтению. По его словам, посвященный чтению вечер сближает семью.

Ранее сообщалось о том, что Комаровский развеял миф о температуре у детей и рассказал, о чем могут свидетельствовать холодные руки и ноги у ребенка.