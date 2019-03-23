Комаровский рассказал о привитии ребенку любви к чтению (коллаж РБК-Украина)

Комаровский говорит, что посвященный чтению вечер сближает семью

Доктор Комаровский рассказал, как привить ребенку любовь к чтению. На своей Instagram-странице известный педиатр поделился секретом, состоящим из девяти простых шагов, которые помогут ребенку полюбить это приятное и полезное занятие.

К тому же эти советы помогут сблизиться со своими родными во время совместного семейного времяпрепровождения за чтением.

Нужно убрать подальше мобильные телефоны, планшеты и другие гаджеты. Приготовьте ароматный чай и разные вкусности. Зажгите свечи и создайте особую обстановку (свет при этом лучше не выключать, чтобы не подпортить зрение). Заранее достаньте книгу, которую планируете прочитать. Если такой вечер устраивать регулярно, то каждый раз книгу может выбирать один из членов семьи: папа, мама или ребенок. Начать лучше с классических произведений. Правило: тот, кто выбрал книгу, тот и будет читать. Обязательное условие вечера чтения - это обсуждение, обмен мнениями и дискуссия. Поделитесь своими историями из детства, может вы бывали на месте главного героя. Какой урок преподносит нам финал рассказа? Какой герой вам понравился больше всего? Ваш разговор должен быть живым, спорьте, но по-доброму, радуйтесь и грустите вместе с героями книги.

Комаровский рассказал о привитии ребенку любви к чтению (фото: pixabay.com)

"Традиция семейного чтения помогает в творческой форме наладить контакт между близкими", - пишет педиатр.

Ранее доктор Комаровский рассказал о том, как распознать инфаркт. Он сообщил о том, какие симптомы могут указывать на то, что боли в сердце означают инфаркт, и какие методы профилактики сердечно-сосудистых заболеваний существуют.

Также мы писали о том, что Комаровский развеял миф о температуре у детей и рассказал, о чем могут свидетельствовать холодные руки и ноги у ребенка.