Комаровский говорит, что посвященный чтению вечер сближает семью
Доктор Комаровский рассказал, как привить ребенку любовь к чтению. На своей Instagram-странице известный педиатр поделился секретом, состоящим из девяти простых шагов, которые помогут ребенку полюбить это приятное и полезное занятие.
К тому же эти советы помогут сблизиться со своими родными во время совместного семейного времяпрепровождения за чтением.
Комаровский рассказал о привитии ребенку любви к чтению (фото: pixabay.com)
"Традиция семейного чтения помогает в творческой форме наладить контакт между близкими", - пишет педиатр.
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