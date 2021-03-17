Компания, которую подозревают в продаже фальшивых лекарств пенсионерам в Европе, открывает офис в Украине

Как известно, на прошлой неделе LeadBit и украинская IT-компания EverAd (Эверед) стали фигурантами расследования румынского ресурса Recorder о продаже фейковых биодобавок в странах Европы.

По данным журналистов, LeadBit и украинская компания Everad создали масштабную сеть виртуальных продавцов, которые реализуют опасные добавки в десятках стран мира. Жертвы - преимущественно пенсионеры. Продавцы убеждают их отказываться от назначенного врачом лечения в пользу биодобавок, которые якобы "исцеляют" от сахарного диабета, гипертонии и других тяжелых заболеваний.

Соучредители российского "ЛидБит": Денис Лагутенко (слева) и Егор Брускин (справа)

Украинские журналисты из AIN.ua установили, что LeadBit и EverAd агрессивно продвигают добавки в интернете. Например, в Румынии мошенники подделали сайт Минздрава, без разрешения используют личности врачей и звезд в рекламных целях.

Кроме того, на румынских сайтах журналиста Владимира Познера выдают за "доктора" Ионеску Октавиана, а позже за "покупателя", которому добавка Friokard якобы помогла снизить уровень сахара в крови. Сайты перенаправляют пенсионеров в call-центры. Операторы убеждают жертв в необходимости совершить покупку, а на просьбы дать больше информации о продукции отвечают агрессией.

Владимир Познер в роли доктора Ионеску Октавиана (фото: лендинг Everad)

В EverAd все отрицают, в LeadBit не комментируют.

"В результате расследования было установлено, что представленная информация о продукте не соответствует требованиям закона. В продаже были товары с таким же названием и практически одинаковым составом, но для разного использования. Фотографии, использованные для доказательства эффективности продуктов, также были вымышленными", - сообщили в Венгерском национальном бюро по безопасности пищевых цепей.

Как выяснил Recorder, фейковой является не только реклама, но и сами добавки - это пустышки без действующего вещества. Они не имеют сертификации и могут представлять смертельную опасность в случае приема вместо выписанных лечащим врачом препаратов.

"Теоретически никакие травяные добавки не могут поступать на внутренний рынок без предварительной проверки и утверждения Институтом пищевых биоресурсов (IBA). Я отправил институту список из 22 продуктов, продаваемых через скоординированную сеть в России и Украине. Нам сказали, что 20 из них не авторизованы в Румынии, а в случае с двумя из них производители получили уведомление, но не получили его, потому что они не внесли запрошенные дополнения в файл", - говорит журналист Recorder.

По мнению руководителя Национальной службы лекарственных растений при МБА Татьяны Онисей, продажа таких добавок в интернете нарушает все правила и является незаконной. Недобросовестные продавцы вводят в заблуждение аудиторию и призывают потенциальных покупателей "спасти себя от сердечного приступа с помощью этой добавки".

Соучредители EverAd Руслан Тимофеев (справа), Руслан Дроздов (по центру) и Андрей Криворчук (справа)

Основатели украинской EverAd - Руслан Дроздов и Руслан Тимофеев. За последние годы обороты компании значительно увеличились - с $208 тысяч в 2017 году до $16,5 млн в 2019 году.

На деньги EverAd в Украине функционирует инвестиционный фонд Adventures Lab, в котором сам Дроздов занимает должность операционного директора. Adventures Lab успел вложить деньги в сайт гороскопов Astromix и сервис оживления фотографий Reface. В 2020 году СБУ провела обыск в киевском офисе EverAd: компанию обвиняли в продаже несертифицированных биодобавок для лечения Covid-19.