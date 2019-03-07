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Меган Маркл оконфузилась на приеме у королевы

STYLERЖизнь    07.03.2019 - 17:47
Меган Маркл оконфузилась на приеме у королевы
Коллаж РБК-Украина

Меган Маркл должна придерживаться королевского протокола

Меган Маркл и принц Гарри пришли вместе с другими высокопоставленными членами королевской семьи, чтобы отпраздновать 50-летие принца Чарльза, получившего титул принца Уэльского. Об этом сообщает Daily Express.

Герцог и герцогиня Сассекские прогуливались по залам Букингемского дворца рядом с королевой перед приемом, который монарх провел в честь своего старшего сына.

Принц Гарри затормозил Меган Маркл, когда они чуть не вышла из комнаты, чтобы она не оказалась впереди королевы Елизаветы, поскольку существует сложный королевский протокол.

Королевская семья обычно придерживается строгого порядка приоритета при ходьбе в процессии, оставляя место впереди монарху.

На видео с этого события видно, что принц Гарри и Меган Маркл ходят на заднем плане, а королева и принц Чарльз осматривают некоторые памятные вещи.

Когда пара собиралась покинуть комнату, то было видно, что герцог Сассекский поворачивает голову к остальным членам семьи, чтобы проверить где находится его бабушка, прежде чем остановить Меган на своем пути, чтобы она не смогла пройти впереди королевы.

Члены королевской семьи, как известно, уделяют очень пристальное внимание порядку старшинства: принц Филипп традиционно шел на шаг позади королевы Елизаветы.

Королева дважды обновляла порядок старшинства, чтобы учесть брак принца Чарльза с Камиллой Паркер-Боулз в 2015 году и брак принца Уильяма с Кейт Миддлтон в 2011 году.

Кейт Миддлтон должна склонять голову "кровным принцессам" – принцессе Ройал, Александре, Евгении и Беатрис.

Герцогиня Кембриджская, однако, не должна сгибать колено перед принцессами, когда Уильям рядом с ней, но должна делать реверанс во время встречи с королевой, принцем Филиппом, принцем Чарльзом и герцогиней Корнуолльской.

И, несмотря на то, что у Маркл тот тот же титул, что и у Мидлтон, было высказано предположение, что Меган Маркл будет вынуждена делать реверанс Мидлтон, когда на мероприятии будет присутствовать королева.

Напомним, что принц Гарри взбесился из-за семьи Маркл. Отец герцогини шокировал принца.

Ранее сообщалось, что Меган Маркл осуществила тайную поездку в Лос-Анжелес.

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