"Коп" наколол собаку на вилы и бросил в костер: детали инцидента (фото, видео)

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Полицейский покалечил бродячего пса в Кривом Роге

Инцидент с жестоким обращением с животным снова произошел в Днепропетровской области. В Кировом Роге "коп" наколол на вилы бродячего пса, после чего бросил в костер. Как сообщили в пресс-службе полиции области, по факту происшествия назначена служебная проверка, все детали выясняются.

Отмечается, что 39-летний сотрудник правоохранительных органов в Довгинцевском районе 2 марта днем возле своего дома заметил стаю собак. Рядом с мужчиной был его ребенок.

Мужчина взял вилы и наколол на них одну из собак, после чего бросил животное в костер.

Фото: rudana.com.ua

Пес самостоятельно на передних лапах отполз от огня, но дальше передвигаться уже не мог.

Это произошло недалеко от обувной фабрики.

Как передает телеканал "Первый городской", местные жители подкармливали пса просто с рук. Собака была здоровой.

Видео: YouTube / Первый Городской. Кривой Рог

После инцидента неравнодушные люди спасли животное.

Очевидец происшествия Николай Ковальчук рассказал, что случившееся повергло людей в шок, пишет местное издание "Рудана". Он же и вызвал полицию, причем "копов" пришлось вызванивать дважды, а прибыли они только через час.

Видео: YouTube / ТРК Рудана

"Этот человек - мой сосед, мы перед этим виделись, здоровались. И он берет собаку на глазах насаждает на вилы и бросает в костер. У меня нет слов. Это неадекватный человек, кроме того, еще и работник полиции", - сказал мужчина.

Ковальчук добавил, что попросил полицейских отвезти пострадавшее животное к ветеринарам, но они не согласились. В итоге мужчина вместе с сыном сами отвезли собаку в лечебницу.

Видео: YouTube / ТРК Рудана

Ветеринары обработали колотые раны на теле пса и сделали рентген.

Николай рассказал, что дело относительно умышленного издевательства над собакой передали участковому и "продлили еще на 30 дней".

Скрин: facebook.com/NationalPoliceKR

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