В Кривом Роге избили организатора ЛГБТ-марша

Полиция отказалась ехать на вызов

В Кривом Роге совершено нападение на председателя оргкомитета гей-фестиваля "КривбасПрайд" Бориса Золотченко. Об этом сообщили на сайте "Гей-Альянс Украина".

В субботу вечером, 30 июня, Борис Золотченко возвращался домой после заседания оргкомитета. Возле главного корпуса Криворожского педагогического университета на него напала целая группа молодых людей. Полиция отказалась выезжать на место преступления.

"Свидетели избиения сразу же позвонили в полицию и сообщили о преступлении. Однако уже через несколько минут они получили звонок от мужчины, который представился сотрудником райотдела, и сообщил, что никто выезжать на место преступления не собирается, и опрашивать свидетелей будут только непосредственно в райотделе", - сказано в сообщении.

Для пострадавшего вызвали скорую медицинскую помощь, которая доставила его в больницу, где он и находится в данный момент.

Борис Золотченко сообщил, что все нападавшие были одеты в одинаковые белые футболки с красным разделителем и надписью черными буквами.

Фото: Борис Золотченко (upogau.org)

"Лично я считаю, что это нападение является лишь верхушкой айсберга. О том, что случилось, нам стало известно только через активную гражданскую позицию Бориса и его деятельность, направленную на достижение равноправия для ЛГБТ в Украине. Но ежегодно десятки и сотни подобных нападений на ЛГБТ остаются без внимания общества и правоохранительных органов. Причина этих нападений, по-моему, очевидна - отсутствие прецедентов наказания за преступления, совершенные на почве ненависти, и невозможность полиции отвечать на действия молодежных бандитских группировок", - считает исполнительный директор "Гей-Альянса Украина" Анна Леонова.

Кроме того, в организации сообщают, что это уже второе нападение на Золотченко за последнее время. Дело о первом избиении было закрыто из-за отсутствия подозреваемых.

Кстати, в Киеве памятник возле МВД разукрасили в цвета ЛГБТ.

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