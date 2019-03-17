В Кривом Роге поезд сошел с рельсов из-за кражи на железной дороге: жуткие фото

Из-за кражи в Кривом Роге поезд сошел с рельсов (коллаж РБК-Украина)

Из-за кражи в Кривом Роге поезд сошел с рельсов

В Кривом Роге поезд сошел с рельсов из-за кражи на железной дороге. Инцидент произошел 15 марта, однако снимки появились только сейчас. Об этом рассказывает 1kr.ua.

По информации источников редакции, неизвестные совершили кражу накладок с рельсов подъездного пути "АрселорМиттал Кривой Рог". Из-за этого возле железнодорожной станции "Восточная" случилась авария. Около 19:00 4 грузовых вагона сошли с рельсов. На место происшествия вызвали правоохранителей. Во время происшествия никто не пострадал.

В Кривом Роге поезд сошел с рельсов (фото: 1kr.ua)

Напомним, что ранее в Нью-Йорке сошел с рельсов пассажирский поезд. По меньшей мере три человека погибли в результате столкновения с грузовиком двух поездов в штате Нью-Йорк (США). Столкновение произошло около станции Уэстбери, примерно в 30 милях к востоку от Манхэттена. Местом катастрофы стал железнодорожный переезд в округе Нассау - два поезда Лонг-Айленд-Рэйл-Роуд, движущиеся в противоположных направлениях, врезались в машину, которая пыталась объехать опущенные ворота перед рельсами. Трое человек в машине погибли.

Также мы писали, что 18 февраля в Швейцарии сошел с рельсов пассажирский поезд, следовавший из Германии в курортный город Интерлакен. Вагоны сошли с рельсов недалеко от вокзала швейцарского Базеля.

Ранее, 8 февраля 2019 в испанской Каталонии столкнулись два пассажирских поезда, один человек погиб, 58 получили ранения. Столкновение произошло между Сан-Висенте-де-Кастельет и Манресой.