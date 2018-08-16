В Кропивницком провели в последний путь убитого пророссийскими боевиками Героя (фото)

В Кропивницком простились с Михаилом Яровым (Коллаж РБК-Украина)

У бойца осталась жена, маленький ребенок и старая мать

В четверг, 16 августа, в городе Кропивницкий на Аллее почетных захоронений состоялась церемония прощания с украинским военным, бойцом 28-й бригады Михаилом Яровым, который погиб 13 августа в 19:50 в районе Марьинки, подорвавшись на вражеской мине.

Провести бойца в последний путь пришли учaстники AТО, волонтеры, небезразличные горожане и руководители облaсти и города. Заупокойную литию по погибшему Герою отправил епископ УПЦ КП Марк.

В Кропивницком простились с Михаилом Яровым (фото: gre4ka.info)

В Кропивницком простились с Михаилом Яровым (фото: dostyp.com.ua)

В Кропивницком простились с Михаилом Яровым (фото: dostyp.com.ua)

Михаил Яровый родился 19 сентября 1977 в Кропивницкому. По окончании школы поступил в высшее профессионально-техническое училище №4, где получил специальность слесаря-ремонтника III разряда.

Прошел срочную службу. Работал на различных должностях на предприятиях Кропивницкого. 3 июля этого года Михаил ушел на службу в ВСУ.

У погибшего военнослужащего осталась мать, гражданская жена и маленький ребенок.

В Кропивницком простились с Михаилом Яровым (фото: gre4ka.info)

Напомним, 11 августа украинцы простились с двумя Героями, которые поклали свои жизни за свободу и независимость нашей страны в борьбе с российским агрессором на Донбассе.

Видео: РБК-Украина