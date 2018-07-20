В Кропивницком задержали мужчину, избившего 11-летнего мальчика в супермаркете

Фото РБК-Украина

Полицейские быстро задержали мужчину в микрорайоне, где случился инцидент

В Кропивницком, мужчине, ударившему 11-летнего мальчика в супермаркете, полиция выдвинула обвинение. Об этом сообщается на сайте Нацполиции Кировоградской области.

Как оказалось, обидчиком несовершеннолетнего мальчика был 42-летний местный житель. В момент неприятного инцидента мужчина был пьян.

С заявлением о случившемся к сотрудникам правоохранительных органов обратилась мама ребенка. После чего патрульные быстро нашли мужчину, поднявшего на мальчика руку. Он был обнаружен на территории микрорайона, где это случилось.

Правонарушитель был незамедлительно отправлен в полицейское отделение в Кропивницком. Там полицейскими была установлена личность мужчины. Во время дачи показаний он сознался в содеянном.

Сейчас кропивничанину выдвинуто обвинение в совершении криминального правонарушения ч. 1 ст. 126 (побои и истязания) Криминального кодекса Украины.

Статьей предусмотрено наказание злоумышленника в виде штрафа до пятидесяти минимальных доходов украинцев или отработки правонарушения на общественных работах сроком до двухсот часов. Также мужчине могут грозить исправительные работы общим сроком до одного года.

Напомним, недавно в Киеве женщина порезала свою руку на глазах у охранников супермаркета.

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Видео: РБК-Украина