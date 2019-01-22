"Кровавая" луна: астрологи предупреждают о возможной опасности

Видео: (YouTube/ТСН)

"Кровавая" луна, которой в ночь с 20 на 21 января любовались жители Северного полушария, - не только красивое явление, но и в некотором роде магическое. Астрологи предупреждают, что украинцев может ожидать нестабильность в эмоциях и чувствах. Об этом информируют в сюжете ТСН.

Ближайшие пару дней украинцев ожидает чрезмерная эмоциональность и снижение работоспособности. "Кровавая" луна будет влиять на поведение и образ мышления, поэтому все будет немного иначе, нежели в другие дни.

Скриншот видео: (YouTube/ТСН)

Также астрологи советуют ближайшие три дня быть осторожными на дорогах, особенно это касается водителей. Важных решений в этот период лучше не принимать, поскольку они окажутся ошибочными. Также не стоит занимать деньги или брать в долг.

"Нежелательно начинать новые дела в материальной сфере, выходить замуж, покупать дорогие подарки, одобрять соглашения", - отметил астролог Юрий Буянов.

Скриншот видео: (YouTube/ТСН)

Однако есть и положительные моменты: лунное затмение - лучшее время бросить курить, распрощаться с вредными привычками или заняться каким-либо видом спорта.

Ранее астролог рассказала, чего ждать от лунного затмения 21 января.

К слову, солнечное затмение 2017 года стоило США почти 700 млн долларов из-за того, что американцы покидали рабочие места, чтобы посмотреть на астрономическое явление.