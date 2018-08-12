Крупное ДТП в Запорожской области: водитель дал комментарии о столкновении (видео)

Фото: ДТП в Запорожской области (zp.dsns.gov.ua)

Водитель говорит, что он пытался предотвратить аварию

Смертельное ДТП под Запорожьем, в котором погибли дети и один взрослый человек, произошло 10 августа. Водитель Камаза не справился с управлением, и его грузовик врезался в маршрутный автобус, который возвращался из курорта в Кирилловке. Об этом сообщает "24 канал".

Ранее было опубликовано видео с моментом ужасного столкновения грузовика и маршрутки.

На данный момент водитель грузовика, Руслан Щербина, находится в состоянии шока, он до сих пор не может поверить в произошедшее. "Руль не крутился. Я пытался избежать столкновения, давил на тормоза. А меня тянуло влево, а затем удар", – поясняет он.

Видео: Водитель прокомментировал столкновение (24tv.ua)

В аварии погибло 6 человек, из них – пятеро детей, еще 15 человек были госпитализированы. Состояние большинства из них стабильное, 5 человек уже выписали. Есть несколько тяжелых случаев. Врачи сообщают, что сложнее всего пациентам преодолеть эмоциональные травмы от потери родных. С людьми работают психологи.

Руслану вынесли меру пресечения в виде содержания под стражей на срок на 2 месяца без возможности внесения залога. Такого наказания требовала прокуратура Орджоникидзевского района. И несмотря на требования адвокатов о назначении ему круглосуточного домашнего ареста, акцентируя внимание на том, что подсудимый имеет постоянное место работы, семью и содержит малолетнего ребенка, суд постановил – арест.

Полиция продолжает расследование. Сейчас стало известно, что водитель маршрутного автобуса не имел права перевозить пассажиров, так как у него не было никаких разрешительных документов.

Напомним, в масштабном ДТП под Запорожьем учительница потеряла трех членов своей семьи.

Ранее сообщали сумасшедшие подробности этой аварии.

Видео: РБК-Украина