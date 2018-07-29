Кум Путина будет баллотироваться в украинский парламент

Фото: Виктор Медведчук (vybor.ua)

Стало известно к какой партии присоединится Виктор Медведчук

В 2019 году в выборах в Верховную Раду Украины примет участие Виктор Медведчук – кум президента РФ Владимира Путина и представитель Украины в трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом сообщает его пресс-служба Виктора Медведчука на странице в Facebook.

Уже известно, что кум Путина принял решение присоединиться к политической партии Вадима Рабиновича "За жизнь". Кроме того, как заявил сам лидер партии в прямом эфире, Виктор Медведчук возглавит направление по "восстановлению мира" с Россией.

25 июля Рабинович выступил в прямом эфире, представляя программу своей партии, призывая зрителей путем голосования определить тех людей, которым можно доверить то или иное направление. По его словам, украинцы сами предложили назначить Медведчука на должность, которую он теперь будет занимать в партии "За жизнь".

Фото и текст опубликованные на странице пресс-службы Медведчука (facebook.com/MEDVEDCHUKVV)

"Я поддерживаю программу, цели и задачи партии "За жизнь" – партии мира и созидания. Я принимаю предложение Вадима Рабиновича и спасибо ему и всем, кто выразил мне доверие, проголосовал за мою кандидатуру. Мир на Донбассе, возобновление отношений с Российской Федерацией и странами СНГ – вот ключевые задачи", – заявил Виктор Медведчук.

Кстати, ранее в сети показали лицо жены Трампа, после рукопожатия ее мужа с Путиным. А еще фото Путина и Трампа соеденили и поместили на обложку известного журнала. Стоит упомянуть, что известный украинский музыкант рассказал о том, что спел бы в лицо президенту России.

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