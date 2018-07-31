На курорте в Одесской области отдыхающий до смерти избил мужчину

Фото: РБК-Украина

В результате драки погиб 34-летний мужчина

В Затоке Одесской области между двумя отдыхающими произошел конфликт. В результате словесной перепалки завязалась драка. Житель Винницкой области до смерти избил мужчину из Днепропетровской области. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

Правоохранителям поступило сообщение о том, что в поселке Затока возле одной из баз отдыха лежит мужчина без признаков жизни.

"Прибыв на место происшествия, полицейские установили личность погибшего. Им оказался 34-летний житель Днепропетровской области", – рассказали в отделе коммуникаций.

В полиции установили, что накануне между погибшим и другим отдыхающим возле одного из развлекательных заведений произошел конфликт.

Во время ссоры 43-летний мужчина из Винницкой области несколько раз ударил потерпевшего. Он упал на землю и потерял сознание. После этого злоумышленник сел в авто и скрылся с места происшествия.

На место прибыли медики скорой помощи. Они констатировали смерть избитого мужчины.

Полицейские разыскали 43-летнего мужчину. По данным "копов", он собирался возвращаться с отдыха домой. Правоохранители решают вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения.

По факту преступления открыто уголовное производство. Мужчине "светит" лишение свободы на срок от 7 до 10 лет.

Ранее сообщалось, что в столичном гипермаркете сотрудник избил покупателя. Инцидент вызвал ажиотаж в сети. Позднее компания извинилась перед пострадавшим.

Напомним, что на пляжах Затоки медики нашли проблемы.

Первая помощь при потере сознания (видео: STYLER.rbc.ua)