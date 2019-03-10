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Лечили от другой болезни: известный российский артист чуть не умер

STYLERЖизнь    10.03.2019 - 18:21
Лечили от другой болезни: известный российский артист чуть не умер
Фото: instagram.com/peskovshow

Страшную болезнь диагностировали не сразу

Александр Песков серьезно болен, у него диагностировали рак поджелудочной железы. Российского пародиста долгое время лечили от другой болезни, врачи определили рак уже в последний момент. Об этом сообщают росСМИ.

Директор Пескова Александр Волокин рассказала, что еще бы один день и артист мог бы умереть.

Изначально 57-летнего пародиста госпитализировали в Боткинскую больницу с подозрением на острый панкреатит, но через неделю выявилось, что у Пескова серьезные проблемы с поджелудочной железой, и ему требуется срочная операция.

Лечили от другой болезни: известный российский артист чуть не умер

Фото: instagram.com/peskovshow

Волокин отметил, что артисту провели сложную многочасовую операцию уже в последний момент.

По словам онколога Валерия Козлова, рак поджелудочной железы – это очень непростой недуг, который долгое время не проявляет себя. Поэтому поставить диагноз на ранних стадиях практически невозможно.

У пациентов с такой болезнью начинается рвота, проблемы со стулом, а также развивается желтуха. В 90% случаев люди с раком поджелудочной железы живут год - полтора.

Напомним, что Уляна Супрун развенчала мифы об опасной болезни.

Ранее мы писали о том, что названа официальная причина смерти Кирилла Толмацкого, более известного под псевдонимом Децл.

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