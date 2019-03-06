Лечили рак, а вылечили ВИЧ: сделан невероятный прорыв в медицине

От ВИЧ вылечили второго человека в истории (коллаж РБК-Украина)

ВИЧ-инфицированному пациенту "поменяли" иммунитет

ВИЧ-инфицированный британец стал вторым человеком, излечившимся от вируса. Ему провели операцию по пересадке стволовых клеток, сообщает Associated Press.

Этот случай произошел в Лондоне. Сообщается, что мужчина стал вторым пациентом, когда-либо излечившимся от ВИЧ-инфекции. Первым стал американец Тимоти Рэй Браун, которому сделали пересадку стволовых клеток в Берлине 12 лет назад.

К сожалению, такие пересадки крайне опасны и претерпели неудачу у многих других пациентов. Об этом случае 4 марта появилась статья в журнале Nature.

Пациент, имя которого не назывется заразился ВИЧ еще в 2003 году, но лечение начал лишь в 2012-м. К тому же в 2016 году ему диагностировали лимфому Ходжкина, и тогда он согласился на пересадку стволовых клеток для лечения рака в 2016 году.

По предположению врачей правильный подбор донора помимо излечения рака поможет мужчине побороть ВИЧ. Они подобрали донора с генетической мутацией, делающей его устойчивым к вич.

Известно, что около 1% людей, выходцев из северных европейцев, унаследовавших мутацию от обоих родителей, имеют иммунитет к ВИЧ-инфекции.

Пересадка изменила иммунную систему лондонского пациента, дав ему мутацию донора и устойчивость к ВИЧ. После чего пациент добровольно прекратил принимать лекарства от ВИЧ, чтобы посмотреть, вернется ли вирус.

Как правило, при прекращении лекарств, подавляющих ВИЧ, вирус возвращается в течение двух-трех недель. "Лондонский пациент" не принимает их уже 18 месяцев, и в его организме нет никаких следов вируса.

Ранее исполняющая обязанности министра здравоохранения Уляна Супрун призвала быть более осведомленными о людях с ВИЧ.

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