"Летал над стадионом": в Кировоградской области воздушный шар с людьми оторвало от креплений

Иллюстративное фото (pixabay)

В корзине было три девушки

В Кировоградской области, во время празднования Дня города Знаменка, воздушный шар с пассажирами оторвало от креплений и занесло на верхушки деревьев. Об этом сообщает ТСН со ссылкой на очевидцев события.

Инцидент произошел вечером 5 августа на городском стадионе города Знаменка.

"Порывом ветра оторвало воздушный шар от креплений и занесло на верхушки деревьев вместе с людьми. Несмотря на штормовое предупреждение, предприниматель пренебрег безопасностью и запустил аэростат", - рассказал очевидец.

Фото: Воздушный шар оторвался от креплений (ТСН)

На место происшествия вызвали спасателей, которые помогли пассажирам воздушного шара спуститься на землю. О пострадавших информации нет.

Местная жительница смогла заснять на видео происшествие. В ролике видно, как шар сначала летает над стадионом, на котором происходит праздничный концерт, посвященный Дню города Знаменка, а потом он начинает падать на верхушки деревьев. По информации очевидцев, в корзине воздушного шара находились три девушки.

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Напомним, в сети рассказали о нападении пьяного киевлянина с саблей на молодого человека.

В социальной сети Facebook в сообществе "Киев Оперативный" сообщили об инциденте при участии пьяного мужчины, разгуливавшего на Подоле с саблей.

А в Германии из-за падения воздушного шара пострадали три человека.

В Германии, в городе Варендорф упал воздушный шар, в котором находилось шесть человек. По данным полиции, трое из них получили тяжелые травмы.

Видео: РБК-Украина