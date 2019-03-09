Лучшие любовницы: самые страстные знаки Зодиака

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Эротический гороскоп откровенно расскажет о представителях некоторых знаков Зодиака

Эротический гороскоп на март 2019 сулит представителям некоторых знаков Зодиака особенно бурные интимные удовольствия и каскады страсти на любовном поприще.

Астрологи подробно расскажут про лучших любовниц по знаку Зодиака. Ими стали рожденные под созвездием Близнецов, Льва, Козерога и Рака.

Ракам отдали первое место

Представители этого знака Зодиака абсолютно комфортно чувствуют себя в безграничных "рамках" любовных утех. Свой панцирь они готовы открыть для океана страсти, и подарить партнеру не менее обильные удовольствия. Но обратите внимание, что Раки довольно честолюбивы, поэтому "золотая медаль" им особенно греет душу, так что лучше и не пытаться ее отнять у них. Рак в плане непосредственно интимных вопросов - настоящие пионеры.

Козероги также стараются не отставать

Если Козероги поставили перед собой цель быть "отличницами" в любви, то добиваются ее, играючи. К тому же дело не пыльное, а учатся они прилежно и старательно, как человек со стальным седалищем. Добавим, что Козероги очень талантливы, поэтому способны схватывать все на лету. Но если уж схватят, то переучивать этих страстных "практиканток" придется упорно.

Фото: Коллаж (РБК-Украина)

Львицы готовятся к прыжку

Представители этого гордого знака Зодиака всегда хотят быть в лидерах и самыми лучшими. Звезды подсказывают, что в марте на любовном поприще партнерам лучше не щелкать "кнутом", а баловать "пряником", причем чем больше лакомства - тем лучше. В противном случае на любой взмах кнута возле своей вельможной особы Львицы станут жестко мстить.

Близнецы не скучают

Близнецы в марте будут чувствовать себя бодро и в тонусе. Даже если рожденные под этим знаком Зодиака Близнецов и не будут стремиться к поискам интимных свершений, те найдут их сами. Все у вас будет получаться легко и естественно, даже без подготовки, так как в вашем организме есть особая опция "схватывать все на лету".

Как сообщалось ранее, финансовый гороскоп на март 2019 сулит удачу далеко не всем знакам Зодиака. Кое-кому придется понести убытки в текущем месяце.

Напомним также , что с 6 по 28 марта все знаки Зодиака так или иначе будут чувствовать негативное влияние ретроградного Меркурия. В этот период астрологи советуют быть очень осторожными в принятии важных решений - как на работе, так и в семье.