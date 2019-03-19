Luxury-отель Ярославского Kharkiv Palace 5* принимает звезд фестиваля "Французская Весна"

Kharkiv Palace 5* принимает звезд фестиваля "Французская Весна"

Изысканные рестораны отеля Kharkiv Palace *5 также станут резиденцией для неотъемлемой части фестиваля

Харьковский luxury-отель Kharkiv Palace *5, принадлежащий группе DCH Александра Ярославского, седьмой год подряд стал генеральным партнером фестиваля "Французская Весна в Украине" и станет резиденцией для звезд проекта. Кроме того, опытные повара и изысканные рестораны отеля Kharkiv Palace *5 также станут резиденцией для неотъемлемой части фестиваля "Французская Весна" - кулинарного шоу с уникальными вкусами традиционной французской кухни, которое начнется здесь с 21 марта и продолжится четыре дня.

Фестиваль традиционно проводится при поддержке Французского института в Украине и посольства Франции и охватывает 10 крупнейших городов. Включает многоплановую кинопрограмму - допремьерные показы, ретроспективы и ночной марафон короткометражного кино "Долгая ночь короткого метра" и встречи с мастерами французского киноискусства. А также театральные представления, выступления музыкальных коллективов, художественные выставки, тематические встречи и кулинарные шоу.

Kharkiv Palace 5* принимает звезд фестиваля "Французская Весна"

"В такой большой стране, как Украина, организовать подобный фестиваль сразу в 10 городах, очень важно и очень сложно. Я хочу отдельно поблагодарить наших партнеров, без которых проведение фестиваля было бы невозможно", - рассказала на пресс-конференции Селин Метель, исполнительный директор Французского Института в Украине, атташе по вопросам культуры, занимающаяся организацией "Французской Весны в Украине".

"Для нас большая честь принимать тех, кто представляет французскую культуру, наш luxury-отель Kharkiv Palace *5 вносит свои яркие краски в настроение и комфорт всех гостей фестиваля. Каждый харьковчанин ждет одно из ярчайших культурных событий города", - подчеркнула Ольга Соколенко, директор Kharkiv Palace *5.

Kharkiv Palace 5* принимает звезд фестиваля "Французская Весна"

Luxury-отель Kharkiv Palace *5 - современная визитная карточка Украины и излюбленное место для проведения знаковых светских, культурных и деловых мероприятий. Построен по инициативе и на средства известного украинского бизнесмена Александра Ярославского в рамках подготовки Харькова к Евро 2012, и стал первой гостиницей класса "люкс" в Харькове. Общая сумма инвестиций в проект составила 126 млн долларов.

Отель получил международное признание и удостоен множества престижных наград. В 2019 году luxury-отель Kharkiv Palace *5 стал победителем двух номинаций престижной международной премии индустрии гостеприимства International Hospitality Awards, оценивающей наилучшие объекты в 21 стране мира.

Напомним, ранее в Kharkiv Palace 5* прошел всемирно известный ELLE Active Forum.