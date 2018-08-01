Во Львовской области мужчину убила молния

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Погибшему было 47 лет

В Жовковском районе Львовской области молния убила человека. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на отдел коммуникации ГУ Национальной полиции города Львова.

Трагедия произошла во вторник, 31 июля. Около шести часов вечера в полицию поступило сообщение о том, что в одном из сел Жовковского района молния ударила в человека.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Выяснилось, что погиб местный житель, 1968 года рождения. Что он делал во время сильной грозы на открытом пространстве, пока не известно. Полиция устанавливает все обстоятельства трагедии.

В этом году, из-за частых и обильных гроз, жители Украины часто становятся жертвами молний.

Недавно мы писали о том, что в Винницкой области из-за удара молнии пострадало несколько человек.

Гроза в Винницкой области приняла трагические обороты – два человека погибло, один находится в реанимации. В городе Хмельник молния ударила в беседку, в которой отдыхали трое мужчин. Двое из них погибли на месте, их товарищу повезло – он на время вышел из беседки, а потому выжил.

А в Запорожской области шаровая молния уничтожила дом.

В селе Тарасовка Запорожской области полностью сгорел дом площадью 60 квадратных метров.

Инцидент произошел во время сильной грозы. В постройку, которая находилась рядом с жилым домом, прямо глазах о хозяев ударила шаровая молния.

Видео: РБК-Украина