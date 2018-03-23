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Во Львовской области неизвестные зарезали двух молодых парней

STYLERLIFE        23.03.2018 - 23:15
Фото: Полиция (instagram.com/police_ukraine)
Фото: Полиция (instagram.com/police_ukraine)

Сейчас полиция устанавливает обстоятельства смерти людей

В Стрыйском районе Львовской области в частном доме нашли мертвыми двух молодых людей. Об этом передает пресс-служба полиции региона.

"В Стрыйский отдел полиции около 07.20 поступило сообщение о том, что в доме 65-летнего жителя обнаружены тела двух молодых людей с ножевыми ранениями", - рассказали правоохранители.

Как выяснили следователи, 22-летний житель района накануне приехал в гости к дедушке и бабушке вместе со своим 18-летним приятелем, а утром их нашли без признаков жизни.

Сейчас полиция устанавливает обстоятельства смерти людей, назначен ряд экспертиз, начато уголовное производство по факту умышленного убийства.

Совершение этого преступления наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненным лишением свободы, продолжается досудебное расследование.

Ранее сообщалось, что в пятницу, 23 февраля, в Винницкой области, в селе Иванов местный медицинский работник обнаружил тело 65-летнего пенсионера. Он выявил на теле мужчины несколько колото-резаных ран.

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Теги: полиция, Львовская область
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