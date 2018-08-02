Во Львовской области проститутка вышла на работу с двухлетним ребенком на руках (видео)

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Пока мама оказывала интимные услуги, малышка находилась рядом

Во Львовской на трассе Львов-Тернополь проститутка вышла на "панель" вместе со своей двухлетней дочкой. Об этом сообщает ТСН.

Путану с ребенком заметил водитель проезжающей мимо машины. Он остановился и начал упрекать женщину за ее поступок.

По словам местной продавщицы арбузов ,проститутку с ребенком она видела часто. Через дорогу – автозаправка. Работники тоже узнают женщину.

"Бывало такое, что она ребенка вот здесь оставляла. Одну, без присмотра, без никого. Ребенок спал, а она... Ребенок был ухоженный. То такая "фишка" у нее, что кто-то с ребенком возьмет, подберет", - рассказал работник АЗС Владимир Яблонский.

По словам очевидцев, они несколько раз вызывали полицию, но та бездействует.

"Привлечь ее к ответственности оснований у нас не было, поэтому патрульная решила с ней пообщаться, рассказала про различные социальные центры. Женщина поблагодарила и поехала домой на автобусе", - пояснил руководитель пресс-службы патрульной полиции Львова Марьян Шпитак.

Видео: Проститутка вышла на "панель" с ребенком на руках (tsn.ua)

Когда инцидент вызвал резонанс, женщина исчезла с трассы. Теперь она находится в небольшом городке под Львовом. Там полицейские ее и задержали.

"Когда они вместе с клиентом, ребенок находится вместе с матерью, услуги сексуального характера мать предоставляет в автомобиле на заднем сидении, а ребенок остается на переднем сидении", - рассказала подробности признаний проститутки начальник сектора реагирования Золочевского отдела полиции Людмила Шеремета.

Выяснилось, что проститутке 39 лет. Она мать-одиночка и начала оказывать интимные услуги сразу после рождения дочери. Родные о жизни женщины почти ничего не знают.

Соцработники принудительно отобрали ребенка у матери и сначала повезли на обследование в больницу, далее отдали в детский приют.

"Было принято решение принудительно отобрать ребенка от социально опасной мамы. Надо лишить маму родительских прав", - считает председатель Зборовской районной государственной администрации Игорь Яворский.

В соцслужбе говорят, что раньше ничего не делали, потому что не знали, что мама оказывала сексуальные услуги с ребенком на руках. Женщине грозит штраф всего в 85 грн.

напомним, что украинскую звезду Playboy задержали в Москве за проституцию.

Девушку поймали на "горячем" общественники, которые и обратились в правоохранительные органы. Теперь ей грозит депортация из России и огромный штраф.

Ранее скандальная журналистка рассказала, как нардепы занимаются сексом прямо в Верховной Раде.

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