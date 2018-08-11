В Львовской области тела умерших хранились несколько дней без холодильников

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В морге отсутствует необходимое оборудование для заморозки тел

На Львовщине убили женщину, а ее тело определили в морг Жидачевской центральной больницы. И не само убийство вызвало резонанс в СМИ, а то, как работает морг в Жидочове и новые законы, из-за которых брат погибшей не мог забрать тело своей сестры для похорон. Об этом сообщает канал "2+2".

Дело в том, что по законам Украины, если смерть имела насильственный характер, то тело погибшего подлежит вскрытию. Однако по новым законам, все патологоанатомические исследования проводятся лишь по утверждению суда. Но единственный судья Жидачева – в отпуске, и тело убитой уже 4 дня разлагается в центральной больнице.

А разлагается оно потому, что в местном морге отсутствует не только необходимое для хранение тел оборудование, там нет банальной морозильной камеры. Родственник погибшей обратился к СМИ: "Я зашел в морг и чуть не упал от того, что там творится. Мухи летают, там нет никакой холодильной камеры, ничего нет". Сами же корреспонденты отмечают, что трупный запах слышится и снаружи здания.

С появлением резонансной новости в прокуратуре Львова началось досудебное расследование по факту надлежащего выполнения своих обязанностей сотрудниками больницы, статья 367 ККУ.

Видео: Из-за бюрократической волокиты на Львовщине мужчина 4 суток не мог забрать из морга тело умершей сестры (2plus2.ua)





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