ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Люди деградируют: под Днепром женщину выгнали из трамвая (видео)

STYLERЖизнь    17.03.2019 - 14:27
Люди деградируют: под Днепром женщину выгнали из трамвая (видео)
Фото: pixabay.com

Водитель не хотел ехать из-за того, что от женщины плохо пахло

В Днепропетровской области в городе Каменское водитель трамвая №4 выгнал пожилую женщину из-за неприятного запаха. Инцидент сняли на видео, которое опубликовали в группе "Типичный Днепродзержинск (Каменское)" в Facebook.

Водитель отказывался ехать, пока пенсионерка не выйдет из салона трамвая. Очевидцев происшествия такое поведение водителя сильно возмутило. Люди начали задавать вопросы мужчине, на каком основании женщина должна покинуть транспорт.

На что водитель начал ссылаться на правила, которые висели в трамвае, где написано, что пассажир может находиться в салоне в случае, если он не пачкает своей одеждой других людей.

Видео: YouTube/Мария Рагуткина

При этом водитель отметил, что от женщины неприятно пахло и ранее она якобы много раз справляла нужду на кресло трамвая. Кроме того, по словам мужчины, она целыми днями сидит на улице и просит милостыню.

Стоит отметить, что в трамвае многие пассажиры поддерживали водителя. Однако среди пользователей сети есть люди, которые крайне возмущены поведением мужчины.

"Люди должны оставаться людьми. От того, что ты поможешь человеку тебя не убудет", - прокомментировала Светлана Федоткина Купина.

"Позорище! В положении этой женщины может оказаться каждый! Никто ни от чего не гарантирован. Как стыдно. Не ведают что творят. Прости Господи!", написала Вера Пятова.

"Водителя и кондуктора гнать в шею и уволить по статье!", сказала одна из пользователей.

Люди деградируют: под Днепром женщину выгнали из трамвая (видео)

Скриншот с Facebook

"Люди деградируют в обезьяну обратно", - прокомментировал Макс Майер.

"Парни молодцы. Дай Боженька Вам здоровья и удачи в жизни. Это будущее наше. Умнички, что заступились за бабушку", - написала Борщук Наталья.

"Пусть водители лучше следят, в каком состоянии они подают транспорт пассажирам, весь убитый и грязный, некоторый еще хуже, чем эта бабушка, иногда даже противно в него садиться, наверное, уже и забыли, когда мыли его изнутри", - отметила пользователь сети.

Напомним, что мы писали о том, куда необходимо жаловаться на водителей маршруток.

Ранее сообщалось о том, что под Киевом маршрутчик зверски избил пассажира.

Вы что, бессмертные? Водитель маршрутки выгнал ребенка из-за 25 копеек Наехал на патрульного: в Киеве задержали агрессивного водителя
Новости Украины Днепропетровская областьводители
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь