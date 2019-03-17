Люди деградируют: под Днепром женщину выгнали из трамвая (видео)

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Водитель не хотел ехать из-за того, что от женщины плохо пахло

В Днепропетровской области в городе Каменское водитель трамвая №4 выгнал пожилую женщину из-за неприятного запаха. Инцидент сняли на видео, которое опубликовали в группе "Типичный Днепродзержинск (Каменское)" в Facebook.

Водитель отказывался ехать, пока пенсионерка не выйдет из салона трамвая. Очевидцев происшествия такое поведение водителя сильно возмутило. Люди начали задавать вопросы мужчине, на каком основании женщина должна покинуть транспорт.

На что водитель начал ссылаться на правила, которые висели в трамвае, где написано, что пассажир может находиться в салоне в случае, если он не пачкает своей одеждой других людей.

Видео: YouTube/Мария Рагуткина

При этом водитель отметил, что от женщины неприятно пахло и ранее она якобы много раз справляла нужду на кресло трамвая. Кроме того, по словам мужчины, она целыми днями сидит на улице и просит милостыню.

Стоит отметить, что в трамвае многие пассажиры поддерживали водителя. Однако среди пользователей сети есть люди, которые крайне возмущены поведением мужчины.

"Люди должны оставаться людьми. От того, что ты поможешь человеку тебя не убудет", - прокомментировала Светлана Федоткина Купина.

"Позорище! В положении этой женщины может оказаться каждый! Никто ни от чего не гарантирован. Как стыдно. Не ведают что творят. Прости Господи!", написала Вера Пятова.

"Водителя и кондуктора гнать в шею и уволить по статье!", сказала одна из пользователей.

Скриншот с Facebook

"Люди деградируют в обезьяну обратно", - прокомментировал Макс Майер.

"Парни молодцы. Дай Боженька Вам здоровья и удачи в жизни. Это будущее наше. Умнички, что заступились за бабушку", - написала Борщук Наталья.

"Пусть водители лучше следят, в каком состоянии они подают транспорт пассажирам, весь убитый и грязный, некоторый еще хуже, чем эта бабушка, иногда даже противно в него садиться, наверное, уже и забыли, когда мыли его изнутри", - отметила пользователь сети.

Напомним, что мы писали о том, куда необходимо жаловаться на водителей маршруток.

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