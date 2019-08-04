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А где люди? фото опустевших улиц Донецка шокировало сеть (фото)

STYLERЖизнь    04.08.2019 - 18:34
А где люди? фото опустевших улиц Донецка шокировало сеть (фото)
Пустынные улицы Донецка шокировали сеть (фото: Andrew Butko wikimedia.org)

Пустынные улицы оккупированного города вызывают ряд вопросов

Временно оккупированный Донецк на проспекте Дзержинского, на котором раньше нередко образовывались пробки, теперь кажется совершенно безлюдным. Шокирующие снимки опубликовал блогер Денис Казанский в социальной сети Twitter.

"Донецк, центр. А где люди?" - подписал снимки опустевшего города журналист. По фотографиям можно понять, что Казанский нисколько не утрирует, а говорит очевидные факты.

 

Пустынные улицы Донецка шокировали сеть (фото: twitter.com/den_kazansky)

Подписчики отреагировали на данную новость мгновенно. Некоторые принялись высказывать свои предположения касательно того, что является причиной опустевших дорог оккупированного Донецка:

  • Там постоянно пробки были! Аж до Университетской... Жизнь бурлила.
  • На фото суббота, утро ранее... Зачем наводить кипиш, не пойму. Там обычно очень многолюдно.
  • Идеальный русский мир.
  • Еще одна зона отчуждения благодаря России.

А где люди? фото опустевших улиц Донецка шокировало сеть (фото)

Пустынные улицы Донецка шокировали сеть (фото: twitter.com/den_kazansky)

Напомним, что сеть взбудоражила исповедь защитника Донецкого аэропорта.

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