А где люди? фото опустевших улиц Донецка шокировало сеть (фото)

Пустынные улицы оккупированного города вызывают ряд вопросов
Временно оккупированный Донецк на проспекте Дзержинского, на котором раньше нередко образовывались пробки, теперь кажется совершенно безлюдным. Шокирующие снимки опубликовал блогер Денис Казанский в социальной сети Twitter.
"Донецк, центр. А где люди?" - подписал снимки опустевшего города журналист. По фотографиям можно понять, что Казанский нисколько не утрирует, а говорит очевидные факты.
Пустынные улицы Донецка шокировали сеть (фото: twitter.com/den_kazansky)
Подписчики отреагировали на данную новость мгновенно. Некоторые принялись высказывать свои предположения касательно того, что является причиной опустевших дорог оккупированного Донецка:
Пустынные улицы Донецка шокировали сеть (фото: twitter.com/den_kazansky)
Напомним, что сеть взбудоражила исповедь защитника Донецкого аэропорта.
Мы писали, что Путин упростил порядок получения вида на жительство для украинцев.