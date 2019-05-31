Мамины цветочки: девушки устроили побоище в центре Киева (видео)

Фото: коллаж РБК-Украина

Драка девушек в Киеве произошла в центре города

Девушки устроили массовую драку в центе Киева на детской площадке. Инцидент сняли на видео, после чего ролик попал в интернет, вызвав горячие споры пользователей сети.

Как видно на кадрах, молодые девушки набросились друг на друга. Они пинались, грубо нецензурно ругались и дергали за волосы. Вскоре к схватке присоединились и другие девушки.

За конфликтом наблюдали несколько очевидцев. Один из них - мужчина - начал разнимать дерущихся.

Все это время неизвестный "оператор" снимал побоище.

Что стало причиной инцидента, пока не ясно.

Видео: facebook.com/KyivOperativ

После публикации видео в сети оно вызвало массу возмущенных комментариев, причем многие критикуют не столько самих участников инцидента за брутальные действия, сколько человека, который все это спойно снимал на телефон.

Последнее время, таких видео сотни. Просто не про все случаи рассказывают

Ничего необычного, в моем подростковом возрасте все было тоже самое, просто никто не снимал, а за съемку еще бы люлей дали;

К сожалению это естественный процес в эволюции Homo sapiens... Но вызывает глубокое отвращение от просмотра этого видео не сама драка "девушек", а сам факт съемки этого. Вот таких операторов и нужно изолировать от социума. Привить обществу чувство неприятия и брезгливости к данного вида съемок нужно и можно путем популяризации общественного мнения о конченности и полным отсутствием человеческих моральных ценностей у любого такого "режиссера". И чем успешнее будет эта популяризация, тем меньше будет самих фактов съемки подобных видео и как правило уменьшения самих эпизодов насилия. Моду можно привить на что угодно, было бы только такое желание. В здоровом обществе это желание появляется. Ну а в нездоровом... Снимают дальше. В некоторых странах таким операторам уже "паяют" солидные штрафы. Ну а я будь моя воля, таким любителям поснимать видео, засунула бы паяльник поглубже и... включила камеру.

Если есть пострадавшая сторона - надеюсь уже подали заявления в полицию. Жаль, что у нас "они же дети" очень сильно сокращает ответственность за правонарушения.

Оно будет рости, пока мы будем ходить мимо родителей, бабушек и дедушек, которые бьют и унижают детей, одобрять совковое воспитание в школах и садах. Пока нам будет по*иг, и мы будем думать, что это не наш ребенок.

Мамины цветочки ростут;

А потом шампуни для объема волос ищут;

Теперь я узнал, где берут волосы для париков...

Как сообщалось ранее, скандальный дует Анна-Мария, сестры Опанасюк, устроили драку на берегу реки, после чего видео драки сестер выложили в сеть.

Также мы писали о том, что под Киевом произошла драка между двумя школьницами 15-ти и 12-ти лет. Инцидент сняла на видео девушка, которая была свидетелем происшествия.

Также мы писали о том, что в Ровно 30 мужчин устроили драку и стрельбу под школой.