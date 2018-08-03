В Мариуполе госпитализировали 11-месячного ребенка с отравлением опасным веществом

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Ребенок находится в тяжелом состоянии

В Мариуполе Донецкой области 11-месячный ребенок случайно выпил опасное вещество. Мальчик был госпитализирован в тяжелом состоянии. Об этом сообщает пресс-служба Центрального отдела полиции города.

Оперативники опросили мать мальчика.

27-летняя мать пострадавшего ребенка отвлеклась на приготовление еды. В это время ее старшая трехлетняя дочь достала бутылку с чемеричной водой. По возвращению в комнату, женщина обнаружила, что с бутылкой играет ее 11-месячный сын.

"Установили, что в то время, когда женщина отвлеклась на разогрев пищи для младенца, ее трехлетняя дочь достала из шкафа бутылку с чемеричной водой", - рассказали в полиции.

"Когда мать вернулась в комнату, то увидела, что ее маленький сын играл бутылкой, а его руки и рот уже были в опасной жидкости. Женщина смыла чемеричную жидкость водой и, накормив, уложила 11-месячного сына спать. Когда ребенок проснулся, у него началась рвота. Тогда женщина вызвала медиков", – рассказали правоохранители.

На место прибыла скорая медицинская помощь и следственно-оперативная группа Кальмиусского отделения полиции. Мальчик находится в больнице в тяжелом состоянии.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 166 Уголовного кодекса Украины (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена ​​опека или попечительство). Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

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