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MARUV в пикантной позе снялась для российского глянца (фото)

STYLERЖизнь    20.03.2019 - 16:54
MARUV в пикантной позе снялась для российского глянца (фото)
Фото: instagram.com/maruvofficial

MARUV ведет активную деятельность в России

MARUV снялась в откровенной фотосессии для российского журнала "OK!" и пришла на эфир радиостанции "Москва FM". Об этом артистка рассказала на своей странице в Instagram.

Для российского журнала эпатажная певица снялась в нескольких откровенных нарядах.

 

Скриншот с instagram.com/maruvofficial

После съемок для глянца MARUV посетила радиостанцию "Москва FM", где была гостьей программы "Улица правды".

MARUV в пикантной позе снялась для российского глянца (фото)

Скриншот с instagram.com/maruvofficial

Ведущий представил победительницу Нацотбора на Евровидение 2019, как самую сексуальную, скандальную, провокационную певицу современной поп-музыки.

Напомним, что недавно певица рассказала историю, когда ей разбили нос в ночном клубе. Она также рассказала о том, что в прошлом у нее были проблемы с законом.

Ранее MARUV прокомментировала слухи о своей ориентации и призналась, что целовалась с девушками, для того чтобы научиться хорошо целоваться.

Мы также писали о том, что певица рассказала о том, как она относится к тому, что ее постоянно цитируют. MARUV также откровенно рассказала за кого она будет болеть на Евровидении.

Она также объяснила, почему в недавнем интервью упомянула Сергея Лазарева, который в этом году будет представлять Россию на международном конкурсе.

Стоит отметить, что на прошлой неделе MARUV запустила "пошлый" видеоблог под названием SHLAKOBLOCHINA (Шлакоблочина).

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