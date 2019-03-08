Массовая драка в Киеве: пять пьяных мужчин избили нетрезвого охранника супермаркета

На место происшествия приехала скорая помощь и полиция
Сегодня, 8 марта, в одном из столичных супермаркетов произошла массовая драка. Пять мужчин в состоянии алкогольного опьянения избили пьяного охранника и его двух друзей. Об этом сообщает "Киев оперативный" на своей странице в Facebook.
Инцидент произошел на проспекте Правды, 66. Отмечается, что после драки мужчины отказались от каких-либо заявлений. После оказанной медицинской помощи все разошлись по разным компаниям и продолжили пить дальше.
Фото: facebook.com/KyivOperativ
Пользователи сети также прокомментировали этот инцидент.
"А зачем полицейским заявления? факт хулиганских действий есть? Есть. так надо дело возбуждать, устанавливать личности и разбираться с этой гопотой. Именно из-за того, что подобные выходки на улицах сходят этим рогопилам с рук, эти быдло-потасовки и становятся нормой нашей жизни", - написал Иван Савельев.
"Надоел это 8 мартовский дебош по-украински - одна пьянь по городу, кому такое надо? Сидели бы на работе, не было бы сил на все это", - прокомментировала Татьяна Бродецкая.
"Умеют же люди отдыхать", - пошутил Владимир Сыняк.
"Ну я еще могу понять, когда бабы сегодня напьются, но не мужики. Это ведь не наш праздник, впрочем, повод можно всегда найти", - отметил Алексей Тесленко.
Скриншот с Facebook
Напомним, что в харьковском метро избили женщину-попрошайку.
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