ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Мать бросила на произвол судьбы: в Полтаве полиция спасла трех детей

STYLERЖизнь    09.03.2019 - 17:29
Мать бросила на произвол судьбы: в Полтаве полиция спасла трех детей
Коллаж РБК-Украина

Дети проживали в антисанитарных условиях

Работники Полтавского районного отделения полиции изъяли трех малолетних детей в возрасте от 2 до 6 лет, которые проживали в антисанитарных условиях. Малыши были грязные, неухоженные и явно нуждались в помощи. Об этом информирует пресс-служба полиции.

На основании акта обследования материально - бытовых условий проживания семьи было принято решение об изъятии детей, которые не были обеспечены первоочередными вещами.

Сейчас их помещен в больницу с целью обследования и оказания медицинской помощи. В настоящее время устанавливается местонахождение матери, оставившей своих детей на бабушку.

 

В случае установления местонахождения женщины, последнюю будут привлечены к административной ответственности по ст. 184 ( "Невыполнение родительских прав и обязанностей по уходу за ребенком").

Напомним, что ранее под Житомиром случился очередной инцидент из-за горе-матери, которая променяла детей на водку. Во время профилактического рейда соцслужбы обнаружили трех заброшенных детей: 13-летнюю девочку, 11-летнего и 7-летнего мальчика, которые находились в квартире с нетрезвой 46-летней матерью.

К слову, на Волыни неизвестные напали на 10-тилетнего ребенка, угрожали ему и сказали, что знают, где он живет.

Также мы сообщали, что в Запорожье неадекват избил малолетнюю дочь. Отмечается, что, помимо физического насилия, мужчина пытался подавить жертву психологически, высказывая в ее адрес грубую нецензурную брань. 

Избили и похитили 12-летнего мальчика: неожиданный поворот в скандале В Стамбуле полиция применила слезоточивый газ на марше к Международному женскому дню
Новости Украины полиция
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь