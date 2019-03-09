Мать бросила на произвол судьбы: в Полтаве полиция спасла трех детей

Коллаж РБК-Украина

Дети проживали в антисанитарных условиях

Работники Полтавского районного отделения полиции изъяли трех малолетних детей в возрасте от 2 до 6 лет, которые проживали в антисанитарных условиях. Малыши были грязные, неухоженные и явно нуждались в помощи. Об этом информирует пресс-служба полиции.

На основании акта обследования материально - бытовых условий проживания семьи было принято решение об изъятии детей, которые не были обеспечены первоочередными вещами.

Сейчас их помещен в больницу с целью обследования и оказания медицинской помощи. В настоящее время устанавливается местонахождение матери, оставившей своих детей на бабушку.

В случае установления местонахождения женщины, последнюю будут привлечены к административной ответственности по ст. 184 ( "Невыполнение родительских прав и обязанностей по уходу за ребенком").

Напомним, что ранее под Житомиром случился очередной инцидент из-за горе-матери, которая променяла детей на водку. Во время профилактического рейда соцслужбы обнаружили трех заброшенных детей: 13-летнюю девочку, 11-летнего и 7-летнего мальчика, которые находились в квартире с нетрезвой 46-летней матерью.

К слову, на Волыни неизвестные напали на 10-тилетнего ребенка, угрожали ему и сказали, что знают, где он живет.

Также мы сообщали, что в Запорожье неадекват избил малолетнюю дочь. Отмечается, что, помимо физического насилия, мужчина пытался подавить жертву психологически, высказывая в ее адрес грубую нецензурную брань.