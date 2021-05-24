Мать могла быть пьяной: под Полтавой в ванне утопился годовалый ребенок

Годовалый ребенок в Полтавской области стал очередной жертвой халатного отношения родителей к своим обязанностям. Малыш утопился в ванне в квартире, где жил с матерью и ее сожителем.

Поздно вечером в полицию позвонил 35-летний житель города Кременчуга и сообщил, что в одном из домов на проспекте Свободы обнаружил в ванне ребенка и малыш не подает признаков жизни. На место происшествия немедленно выехали патрульные полицейские и врачи скорой помощи. Однако медики смогли лишь констатировать смерть ребенка в результате утопления.

Тело малыша отправили на судебно-медицинскую экспертизу, чтобы подтвердить причину смерти. Как сообщают в местном издании "Кременчугская газета", мать ребенка скорее всего в момент трагедии находилась в состоянии алкогольного опьянения, а полицию и медиков вызвал ее сожитель.

"Прибывшие по вызову медики пытались реанимировать ребенка, но безуспешно, позже была констатирована смерть. Открыто и расследуется уголовное производство по статье "злостное неисполнение обязанностей по присмотру за ребенком", - рассказала спикер полиции Кременчуга Анна Васенко-Волювач в комментарии для издания "Сегодня".

В полиции не опровергают информацию о том, что мать в момент смерти ребенка была пьяна. Однако, следователи на данный момент ведут расследование и выясняют все обстоятельства произошедшего.

Заведено уголовное производство по статье 166 (Злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком. Матери ребенка грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 2 до 5 лет.