Мать насиловала своего 5-летнего сына на камеру: детали инцидента

Коллаж РБК-Украина

Женщина и сама зарабатывала съемками во взрослом кино

В Винницкой области правоохранительные органы арестовали женщину, которая эксплуатировала своего пятилетнего сына для создания порноматериалов, с целью последующей продажи в интернете. Об этом сообщает прокуратура города Киева.

В полицию поступила информация о том, что женщина в интернете предлагает пользователям приобрести детские порнофотографии с участием малолетнего мальчика.

Фото: cyberpolice.gov.ua

Было установлено, что к преступлению причастна 26 летняя жительница Винницкой области, которая использовала в съемках порнографических материалов своего 5-летнего сына. При этом женщина и сама снималась во взрослых фильмах.

Правоохранители провели обыск по месту проживания подозреваемой и изъяли вещественные доказательства этого преступления. Таким образом, была изъята компьютерная техника, мобильный телефон, веб-камера, а также банковские карты.

Фото: cyberpolice.gov.ua

По данным киберполиции, женщина также снимала видеоролики с сыном и продавала их на специальных закрытых форумах. Цена одного такого видеоролика составляла от 1,5 до 3 тысяч гривен. По словам женщины, она реализовала до 30 фото и видео.

Женщине сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 301 УК Украины - изготовление, сбыт и распространение детской порнографии. Следственные действия продолжаются. Женщине угрожает до 10 лет лишения свободы.

Фото: cyberpolice.gov.ua

Напомним, что в Киеве задержали организатора детской порностудии. 51-летний задержанный вместе со своим 22-летним сообщником в арендованных фотостудиях столицы снимали детское порно.

Ранее сообщалось, что в деле об изнасиловании на камеру 4-летней девочки появился новый поворот.