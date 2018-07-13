Злоумышленник, насиловавший восьмимесячную дочь, воевал в АТО

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Мать девочки узнала о происходящем от полицейских

Стали известны подробности жуткой истории о том, как в Житомирской области 27-летний мужчина снимал порнографические ролики со своей восьмимесячной дочкой. Об этом передает ТСН.

Горе-отец, пользуясь моментами, когда жены не было дома, снимал порнографические видео со своей дочерью 2017 года рождения, на которых имитировал половые акты с малышкой.

"Когда его жена возилась по хозяйству или уезжала к маме, он насиловал своего ребенка", - заявил заместитель начальника Департамента киберполиции НПУ Виталий Чубаевский.

Снятое на мобильный видео извращенец распространял через российские веб-ресурсы, а копии файлов сохранял на электронных носителях. Эти носители информации правоохранители изъяли и отправили на экспертизу.

Мать девочки узнала о происходящем от полицейских и стала важным свидетелем.

"Она действительно узнала свою малолетнюю дочь, а также подтвердила, что на фото изображен ее муж. Вину свою он признал полностью", - добавил Чубаевский.

В издании сообщили, что 27-летний мужчина уже был судим за распространение порнографических материалов. В 2014 году воевал в АТО, где был ранен.

Соседи отмечают, что не замечали за злоумышленников ничего противозаконного, он всегда казался добропорядочным семьянином и отцом.

Ребенка уже осмотрели врачи и установили, что ее здоровью ничто не угрожает. Малышка сейчас находится с мамой. Задержанный мужчина находится под наблюдением правоохранителей, меру пресечения ему вскоре будет избирать суд.

Ранее сообщалось, что киберполиция задержали 27-летнего злоумышленника, который снимал порнографические ролики со своей восьмимесячной дочкой.

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