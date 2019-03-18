Мать все знала: детали надругательства над ребенком в Черновицкой области

Коллаж РБК-Украина

Ребенок подвергался насилию в течении нескольких лет

В Черновицкой области родной отец на протяжении нескольких лет насиловал собственную 11-летнюю дочку. Девочка не выдержала надругательств и самостоятельно обратилась в полицию и написала заявление.

С девочкой поговорили психологи и сотрудники полиции. Допрос длился четыре часа, и ребенок рассказал взрослым жуткие подробности преступления. Она говорила и не могла остановиться.

Выяснилось, что в течении нескольких лет отец систематически избивал девочку, насиловал ее и говорил, что обязательно сделает ее беременной. При этом он говорил ей, что она может забеременеть только от него, иначе он ее убьет.

Во время допроса присутствовали психолог, гинеколог и родная мать девочки. Они подтвердили, что она говорила правду. Следователи выяснили, что родная мать знала о том, что отец насилует ребенка, но ничего не предприняла, так как очень сильно любила мужа.

Девочка сказала, что она не желает зла своему насильнику, но попросила сотрудников полиции изолировать мужчину и избавить девочку от его присутствия.

Также известно, что пострадавшая девочка переедет жить в другой регион, к своей бабушке, где никто не знает об этой жуткой истории.

А вот ее отец отправится в тюрьму за совершенное преступление. К ответственности могут привлечь также и мать девочки, так как она скрывала преступление.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Черновицкой области родной отец несколько лет насиловал собственную дочь.

А также рассказывали о том, что в Винницкой области женщина снимала на камеру изнасилование своего пятилетнего сына и публиковала ролики в интернете.