"Ментальное убожество": сеть разозлила покупка "Укрзализныци" российских значков

Фото: РБК-Украина

"Укрзализныця" поразила поступком украинцев

Публичное акционерное общество "Укрзализныця" закупило у компании "Российские железные дороги" наградные значки на сумму около 77 тысяч гривен. Об этом высказался известный журналист Денис Казанский на своей странице в соцсети Facebook.

"Олександр Рудоманов тут обнаружил прекрасное. "Укрзализныця" закупила у России 96 значков "Почетный железнодорожник" на сумму 181 927 рублей", - рассказал журналист, добавив ссылку на тендер.

"Сумма, конечно, смехотворная, но... почему? На кой хр*н "УЗ" российские значки? Нет своих наград? Или в Украине значков не делают?" – возмутился он.

"Безумие какое-то", - добавил журналист.

Казанский отметил, что на фоне последних событий покупка и вовсе необъяснима. Несколько дней назад россияне арестовали украинского проводника поезда Ковель-Москва, который стал одним из множества украинских заложников в России.

"На публику представители власти говорят о необходимости выходить из орбиты влияния Москвы, а по факту даже без каких-то сраных значков не можем обойтись. И ведь это даже коррупцией и личной корыстью невозможно объяснить. Просто какое-то ментальное убожество", - подчеркнул журналист.

Фото: Договор (facebook.com/den.kazansky)

Фото: Договор (facebook.com/den.kazansky)

"Написал об этом Volodymyr Omelyan. Они там в министерстве шокированы. Назначено расследование", - прокомментировал Мирослав Гай.

"Евгений Кравцов уже разбирается, кому этот значок на лоб прицепить", - написал под своим постом Владимир Омелян.

"Это какая-то тупость", - отметили в сети.

"Это какое-то дно", - добавила одна из пользователей сети.

Скриншот поста (facebook.com/den.kazansky)

Скриншот комментариев (facebook.com/den.kazansky)

Кстати, в сети рассказали об ужасных условиях в поезде "Укрзализныци".

Ранее журналист рассказал, как россияне предложили жителям Донбасса "валить из РФ".

Напомним, УЗ закупила у "Российских железных дорог" наградные значки стоимостью более 77 тысяч гривен. Уговор был заключен 26 июля. Значки должны привезти в Украину до 31 декабря.

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