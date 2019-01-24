В метро Киева - нововведение: как это выглядит в других городах

На "Льва Толстого" в Киеве установили новые турникеты украинского производства
В метро Киева установили новые турникеты. Современные "вертушки" украинского производства появились на станции "Льва Толстого".
Представители метрополитена сообщают, что эти турникеты будут работать для прохода киевлян и гостей столицы, которые для оплаты проезда используют бесконтактные банковские карты.
Это, говорят в киевской подземке, не только позволит провести качественную проверку функционала техники в условиях столичного метрополитена, но и перераспределит пассажиропотоки для удобства пассажиров (так называемый "fast line").
После того, как турникеты пройдут испытание временем и пассажирами, такими устройствами оборудуют и другие станции.
Турникеты на "Льва Толстого" (фото: metro.kiev.ua)
"Ну и как теперь студентам через них перепрыгивать? Не думаете вы о людях! А еще хуже - не думаете о будущем нации", - шутят украинцы в сети и признают, что старые турникеты нужно выбросить, так как они "стремные и уродливые".
Тем временем мы решили показать вам, как выглядят турникет в подземках других стран мира.
Турникеты метро в Париже (фото: wikipedia.org)
Турникеты метро в Нью-Йорке (фото: twitter.com)
Турникеты метро в Лондоне (фото: twitter.com)
Турникеты метро в Стамбуле (фото: instagram.com)
Турникеты метро в Москве (фото: twitter.com)
Турникеты метро в Хайфе (фото: minsk-metro.net)
Турникеты метро в Куала-Лумпуре (фото: flickr.com/photos/varlamov)
Турникеты метро в Чикаго (фото: flickr.com/photos/ctaweb)
Турникеты метро в Бухаресте (фото: flickr.com/photos/legoblock)
Турникеты метро в Лионе (фото: flickr.com/photos/ell-r-brown)
Ранее мы писали о том, что в Киеве еще две станции метро обустроят для людей с инвалидностью.