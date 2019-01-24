В метро Киева - нововведение: как это выглядит в других городах

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

На "Льва Толстого" в Киеве установили новые турникеты украинского производства

В метро Киева установили новые турникеты. Современные "вертушки" украинского производства появились на станции "Льва Толстого".

Представители метрополитена сообщают, что эти турникеты будут работать для прохода киевлян и гостей столицы, которые для оплаты проезда используют бесконтактные банковские карты.

Это, говорят в киевской подземке, не только позволит провести качественную проверку функционала техники в условиях столичного метрополитена, но и перераспределит пассажиропотоки для удобства пассажиров (так называемый "fast line").

После того, как турникеты пройдут испытание временем и пассажирами, такими устройствами оборудуют и другие станции.

Турникеты на "Льва Толстого" (фото: metro.kiev.ua)

"Ну и как теперь студентам через них перепрыгивать? Не думаете вы о людях! А еще хуже - не думаете о будущем нации", - шутят украинцы в сети и признают, что старые турникеты нужно выбросить, так как они "стремные и уродливые".

Тем временем мы решили показать вам, как выглядят турникет в подземках других стран мира.

Турникеты метро в Париже (фото: wikipedia.org)

Турникеты метро в Нью-Йорке (фото: twitter.com)

Турникеты метро в Лондоне (фото: twitter.com)

Турникеты метро в Стамбуле (фото: instagram.com)

Турникеты метро в Москве (фото: twitter.com)

Турникеты метро в Хайфе (фото: minsk-metro.net)

Турникеты метро в Куала-Лумпуре (фото: flickr.com/photos/varlamov)

Турникеты метро в Чикаго (фото: flickr.com/photos/ctaweb)

Турникеты метро в Бухаресте (фото: flickr.com/photos/legoblock)

Турникеты метро в Лионе (фото: flickr.com/photos/ell-r-brown)

Ранее мы писали о том, что в Киеве еще две станции метро обустроят для людей с инвалидностью.