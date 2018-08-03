Меценат Пантелис Бумбурас передал большую партию лекарств для бойцов

Во время передачи лекарств присутствовал Генеральный консул Греческой Республики Александрос Будурис
Глава Благотворительной организации "Фонд Бумбураса", бизнесмен Пантелис Бумбурас лично передал медикаменты для военнослужащих из зоны ООС, которые проходят лечение в Национальном военно-медицинском клиническом центре "Главный военный клинический госпиталь" в Киеве.
Речь идет о 5000 флаконов антибиотика широкого спектра действия "Цефтриаксон".
"В Фонд обратилось руководство госпиталя с просьбой помочь с лекарствами для бойцов АТО. И мы мгновенно отреагировали, ведь у нас есть практика плодотворного сотрудничества с госпиталем. Мы понимаем, что любая помощь украинским военным - крайне важна для них. Я живу и работаю в Украине, поэтому не могу остаться равнодушным к людям, которые нуждаются в помощи. Мы обязательно и дальше будем помогать качественными лекарствами. Я очень благодарен всем медикам за их ежедневной тяжелый труд, за патриотизм. Вы делаете большое дело", - отметил Пантелис Бумбурас.
Фото: меценат Пантелис Бумбурас
Кроме того, во время передачи лекарств присутствовал Генеральный консул Греческой Республики Александрос Будурис. Принимал медикаменты заместитель руководителя госпиталя Александр Лашин.
По его словам, в госпитале лечатся более 200 раненных и больных из зоны ООС. Поэтому предоставленная гуманитарная помощь пригодится на несколько месяцев вперед.
Напомним, ветеран АТО рассказал о реабилитации после ампутирования ноги.
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