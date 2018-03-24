Социальные страницы
Курсы валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

В Минюсте будут следить за Савченко во время голодовки

STYLERLIFE        24.03.2018 - 16:48
Фото: Надежда Савченко (РБК-Украина)
Фото: Надежда Савченко (РБК-Украина)

Со всеми задержанными, которые отказываются от еды, есть особый регламент обращения

За нардепом Надеждой Савченко, которую лишили неприкосновенности и арестовали, будут следить в Министерстве юстиции во время ее голодовки. За ее здоровьем будут наблюдать медики, чтобы в экстренном случае предоставить ей помощь. Об этом сообщил министр юстиции Павел Петренко в эфире "5 канала".

Со всеми задержанными, которые отказываются от еды, есть особый регламент обращения.

"Они имеют доступ к врачам, постоянный медицинский осмотр и, фактически, обеспечены тем необходимым, чтобы они, будучи в состоянии голодания, поддерживали свою жизнеспособность. Поэтому я думаю, что в этой ситуации, если речь идет о СИЗО СБУ, там специалисты медицинскую помощь окажут. Если речь о пенитенциарной системе, мы так же имеем соответствующие регламенты и мы работаем с гражданскими врачами, которые следят за состоянием здоровья того лица, которое изъявило желание не употреблять пищу", - сказал Петренко.

Также он отреагировал на слова Надежды о том, что условия в российской тюрьме были лучше.

 

"Комментировать, что у нас - худшие условия, чем в стране-агрессоре, я бы этого не делал, потому что в России нет ни суда, ни судебной системы. Там определяют виновного, и это лицо отбывает десятки лет наказания, как это происходит с нашими политзаключенными ", - добавил Петренко.

Как ранее писал Styler, Савченко сделали героиней советской песни.

Хайп-такси #10: "Планировала ли Савченко взорвать Раду?" (видео: РБК-Украина)

"Бредит всем знакомая звезда": Савченко сделали героиней советской песни В Кремле открестились от вербовки Савченко российскими спецслужбами
Теги: Надежда Савченко
DAILY > Статьи > 01.03.2018
"Нафтогаз" против "Газпрома": чем завершился спор газовых компаний в Стокгольмском арбитраже
DAILY > Статьи > 26.02.2018
Кадровый вопрос: кого и куда собирается назначить Верховная Рада в ближайшее время
"Я был просто шокирован": Жан Рено рассказал, с чем ассоциирует Украину
"Надя знала, кто такие Иуды": Вера Савченко сообщила, что ее сестра готовилась к тюрьме с утра
В центре Киева хотят переименовать улицу в честь космонавта Каденюка
"Невозможно передать словами": легендарная Ада Роговцева объяснила, почему ездит в АТО
On Top