В Минюсте будут следить за Савченко во время голодовки

Со всеми задержанными, которые отказываются от еды, есть особый регламент обращения

За нардепом Надеждой Савченко, которую лишили неприкосновенности и арестовали, будут следить в Министерстве юстиции во время ее голодовки. За ее здоровьем будут наблюдать медики, чтобы в экстренном случае предоставить ей помощь. Об этом сообщил министр юстиции Павел Петренко в эфире "5 канала".

Со всеми задержанными, которые отказываются от еды, есть особый регламент обращения.

"Они имеют доступ к врачам, постоянный медицинский осмотр и, фактически, обеспечены тем необходимым, чтобы они, будучи в состоянии голодания, поддерживали свою жизнеспособность. Поэтому я думаю, что в этой ситуации, если речь идет о СИЗО СБУ, там специалисты медицинскую помощь окажут. Если речь о пенитенциарной системе, мы так же имеем соответствующие регламенты и мы работаем с гражданскими врачами, которые следят за состоянием здоровья того лица, которое изъявило желание не употреблять пищу", - сказал Петренко.

Также он отреагировал на слова Надежды о том, что условия в российской тюрьме были лучше.

"Комментировать, что у нас - худшие условия, чем в стране-агрессоре, я бы этого не делал, потому что в России нет ни суда, ни судебной системы. Там определяют виновного, и это лицо отбывает десятки лет наказания, как это происходит с нашими политзаключенными ", - добавил Петренко.

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