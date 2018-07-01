Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

"Модный дождевик": в сети высмеяли нелепый образ модели (фото)

STYLERLIFE        01.07.2018 - 13:42
Фото: Украинские дизайнеры призывают быть смелыми и не бояться экспериментов (styler.rbc.ua)
Фото: Украинские дизайнеры призывают быть смелыми и не бояться экспериментов (styler.rbc.ua)

Украинцы уверены, что в платье "нет ничего лишнего"

Пользователей сети насмешил украинский показ одежды, в ходе которого модель предстала перед людьми практически обнаженная. Соответствующее фото было опубликовано на странице сообщества "Рагу.лі" в Facebook.

"Моду в Украине делать очень просто – главное взять какой-то ну очень узнаваемый (чтобы даже наиболее слабые умом сориентировались) культурный код и замаскировать это голой пятой точкой", - говорится в сообщении.

Фото: скриншот поста (facebook.com/raguli)

В то же время пользователи сети не обошли стороной данный выход модели, посчитав, что девушка демонстрирует дождевик.

Фото: показ в Украине (facebook.com/raguli)

"Кстати, красивое платье – ничего лишнего", - сказал пользователь Антон Коварский.

"А теперь представьте это платье на теле 150+ кг веса", - подчеркнул юзер Ярик Кузьменко.

"Еще одно подорожание коммуналки, и так ходить будем все", - подчеркнула пользователь Екатерина Катрич.

"Модный дождевик", - подчеркнула пользователь Юлия Козлова.

Фото: скриншот комментариев (facebook.com/raguli)

Кстати, в оккупированном Крыму прошел конкурс "красоты и грации", который провели к Международному женскому дню. Как писал Styler, в нем приняли участие 15 женских команд из разных районов полуострова. Они примерили образ Йети с пулеметом, акробаты и черный ангел. Пользователи сети принялись шутить над мероприятием.

"Каким-то удивительным образом прошел мимо меня конкурс "красоты и грации" в Крыму. Я бы даже сказала "Конкурс красоты, грации и Йети", - написала автор поста.

В сообществе опубликовали фотографии с конкурса, который прошел в оккупированном Крыму. Больше всего пользователей озадачили участники мероприятия.

Нужно ли социализировать ромов – опрос (video.rbc.ua)

Певица INGRET перевоплотилась в бохо-диву для известного украинского бренда (фото) "Боже упаси": легендарная украинская актриса "открестилась" от выступлений в РФ
Теги: мода, модель, платье, украинцы
"Почувствуй себя в Венеции": видео подтопленного Киева вызвало ажиотаж в сети (видео)
"Киев посетил бог грома": в сети опубликовали уникальные снимки молний во время грозы (фото)
"Полякова отдыхает": Леся Никитюк поразила фанатов длинными ногами (фото)
Разваленные дома и "смытая" дорога: впечатляющие фото последствий непогоды в Чернигове
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь