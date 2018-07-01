"Модный дождевик": в сети высмеяли нелепый образ модели (фото)

Украинцы уверены, что в платье "нет ничего лишнего"

Пользователей сети насмешил украинский показ одежды, в ходе которого модель предстала перед людьми практически обнаженная. Соответствующее фото было опубликовано на странице сообщества "Рагу.лі" в Facebook.

"Моду в Украине делать очень просто – главное взять какой-то ну очень узнаваемый (чтобы даже наиболее слабые умом сориентировались) культурный код и замаскировать это голой пятой точкой", - говорится в сообщении.

Фото: скриншот поста (facebook.com/raguli)

В то же время пользователи сети не обошли стороной данный выход модели, посчитав, что девушка демонстрирует дождевик.

Фото: показ в Украине (facebook.com/raguli)

"Кстати, красивое платье – ничего лишнего", - сказал пользователь Антон Коварский.

"А теперь представьте это платье на теле 150+ кг веса", - подчеркнул юзер Ярик Кузьменко.

"Еще одно подорожание коммуналки, и так ходить будем все", - подчеркнула пользователь Екатерина Катрич.

"Модный дождевик", - подчеркнула пользователь Юлия Козлова.

Фото: скриншот комментариев (facebook.com/raguli)

Кстати, в оккупированном Крыму прошел конкурс "красоты и грации", который провели к Международному женскому дню. Как писал Styler, в нем приняли участие 15 женских команд из разных районов полуострова. Они примерили образ Йети с пулеметом, акробаты и черный ангел. Пользователи сети принялись шутить над мероприятием.

"Каким-то удивительным образом прошел мимо меня конкурс "красоты и грации" в Крыму. Я бы даже сказала "Конкурс красоты, грации и Йети", - написала автор поста.

В сообществе опубликовали фотографии с конкурса, который прошел в оккупированном Крыму. Больше всего пользователей озадачили участники мероприятия.

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