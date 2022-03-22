Мольфары рассказали, когда закончится война в Украине, и какой ценой
Мольфары рассказали, когда в Украине закончится война, враг отступит, и какой ценой это произойдет.
Подробнее о прогнозах украинских прорицателей - читайте в нашем материале Styler ниже.
Так, по прогнозу мольфарки Ольги Стеценко, победительницы "Битвы экстрасенсов", в середине апреля украинские войска пойдут в контрнаступление. А полная победа над врагом нас ждет в конце мая.
"По расписанию карт, с начала войны будет 48 суток глухой тяжелой ночи. Затем будет светлое утро с чистой водой 45 суток. То есть мы еще 45 суток будем очищать землю от орды", - рассказала мольфарка в интервью от 20-го марта.
По календарю от 24-го февраля, 48 "тяжелых ночей" закончатся 13-14 апреля.
"Нападения орды будут до середины апреля, а потом мы погоним их до их границ еще 45 суток", - прогнозирует мольфарка.
Таким образом, по словам Стеценко, полного окончания войны стоит ждать 30-31 мая.
А вот мольфар Василий сказал, что война в Украине закончится со смертью Путина.
"Это закончится, если он трагически погибнет - этот российский президент - Путин Владимир Владимирович. А в скобках можно отметить, что это карлик - однобокий, потому что он идет, одной рукой не качает", - считает Мольфар.
Он добавил, что война закончится еще в марте, а с приходом настоящей весны придет мир.
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