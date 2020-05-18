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Эта короткая молитва на Вознесение поможет искупить все грехи

STYLERЖизнь    18.05.2020 - 19:01
Эта короткая молитва на Вознесение поможет искупить все грехи
Молитва на Вознесение Господне (фото: freepik)

Вознесением завершается широкое празднование Пасхи

Вознесение Господне в этом году православные христиане отпразднуют в четверг, 28 мая. Дата праздника зависит от дня Пасхи, так как он отмечается на сороковой день после Воскресения Иисуса Христа.

На Вознесение принято вспоминать евангельские события, связанные с последним периодом пребывания Спасителя на земле. В это время Иисус Христос завершает дела, ради которых пришел на землю и возносится к своему Отцу.

В народе в этот день пекли пироги с семью ступенями - они символизируют семь ступеней Иисуса в небеса, а также читали молитвы о вечной жизни, которые помогут нам искупить земные грехи.

Кроме того, раньше в народе существовала такая традиция: все, кто хотел быть красивым и здоровым, собирали на Вознесение Господне утреннюю росу, пили ее и умывались.

Молитва об искуплении грехов на Вознесение

Всемогущий Боже Твой Сын Единородный, наш Господь Иисус Христос, вознесся на небеса. Дай, чтобы мы также возносились в сердце и уме и постоянно находились там с Ним, Господь, Который живет и царствует с Тобой и Святым Духом, один Бог, ныне и во веки веков. Аминь.

Ранее мы писали, когда в Украине бывают родительские субботы, помимо поминальных дней через неделю после Пасхи. И на какой день в Украине перенесли гробки.

Автор: Ирина Мельник

Теги Новости Украины ПраздникиВознесениемолитва
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